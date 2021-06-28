竹市居家隔離者一律入住防疫旅館　市府加碼補助1萬元

▲新竹市長林智堅日前視察加強型防疫旅館。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長林智堅今召開防疫會議時宣布，因中央規定27日起國外入境需「居家檢疫者」都應入住防疫旅館或集中檢疫所，新竹市府強化防疫力道，竹市「居家隔離者」也比照辦理，27日起至7月12日，竹市居家隔離者一律應入住防疫旅館，入住市府加碼補助1萬元；若為中低收入戶，市府將全額負擔防疫旅館費用，減輕弱勢者負擔。

中央宣布27日起，自國外入境者都必須入住防疫旅館或集中檢疫所，林智堅指出，市府將嚴格落實，國外入境的民眾，一律應從機場搭乘防疫計程車，直接入住集中檢疫所或防疫旅館。

他強調，面對病毒完全不能掉以輕心，只要有一人確診，傳染和傳播的速度非常快，面對病毒完全不能掉以輕心，新竹市累計至今共有35例確診個案，因家庭群聚感染比例高達68.5%。

林智堅說，為避免家庭成員間接觸感染，居家隔離者也應入住防疫旅館，市府27日起至7月12日間，將提供入住防疫旅館的居家隔離者1萬元補助，若居家隔離者為中低收入戶，將補貼全額防疫旅館入住費用，協助減輕弱勢者負擔。另，居隔者一律施行隔離期前後「兩次篩檢」，篩檢為陰性才能解隔離。

此外，關於疫苗施打進度，市府將於7月1日獲配8400劑莫德納疫苗，預計2日將9處施打站全開，持續為第一至六類公費疫苗接種對象施打疫苗，包括還未施打的孕婦、已造冊之不在籍長輩，另，也開放第八類73-74歲共5126位長輩施打疫苗，市府已著手造冊，同樣請民眾依通知書時間地點前來施打。

另，依指揮中心22日指示，接種對象已不再限制廠牌，因此站所將有莫德納、AZ疫苗供民眾選擇。