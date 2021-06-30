竹市孕婦接種站開打　蘇貞昌讚「配置高明」服務感動準媽媽

▲行政院長蘇貞昌參訪竹市孕婦專屬疫苗施打站。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺/新竹報導

全國各縣市明將獲配新一批莫德納疫苗，新竹市今率先啟動「高周數孕婦優先施打計畫」，行政院長蘇貞昌30日下午也在新竹市長林智堅陪同下，參訪竹市孕婦專屬疫苗施打站。蘇貞昌誇讚，竹市讓孕婦一位到底完成問診、接種、休息，家屬在二樓看台區陪同，「配置很高明，來過的準媽媽都會因服務而感動。有條件的（縣市）也不見得可做到這種程度，新竹市做到了。」

下午行政院長蘇貞昌、行政院發言人羅秉成、立法委員柯建銘、疾管署地區管制中心主任巫坤彬、新竹市馬偕醫院長翁順隆在新竹市長林智堅陪同下參訪孕婦專屬的「體育館疫苗施打站」，關心準媽媽們，見小孩也一同前來，蘇貞昌特別向小孩打招呼。林智堅則介紹，市府也為跟隨媽媽一起來的大寶準備小椅子、著色圖、玩具小車車等，小孩等候不無聊。媽媽能放心接種。

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蘇貞昌表示，新竹市為孕婦打造疫苗接種站「配置很高明」，硬體配置、醫療服務都很完善，「小朋友就帶在旁邊，家屬就在二樓陪伴」，讓媽媽很安心，他相信，來過疫苗站的準媽媽們都會因為服務而感動，希望新竹市未來可以擴大服務，為周邊縣市服務。

帶領醫護團隊支援施打站的新竹市馬偕醫院長翁順隆也說，孕婦滿意度很高，「每個人看到都說想要來新竹市打疫苗」。

針對孕婦接種疫苗，林智堅說明，在新竹市設籍或居住或產檢孕婦約有1400位，截至今日上午，新竹市府已為1100多位孕婦接種疫苗，施打率近7成，顯示孕婦都期盼藉由疫苗，守護自己與寶寶健康。

新竹市明將收到8400劑疫苗，林智堅市長說，新竹市18歲以上人口36萬人，目前已完成疫苗接種達3萬3352人，18歲以上人口疫苗施打率為9.3%，新竹市府後天（2日）將全面啟用9座疫苗站，優先協助長輩、孕婦施打疫苗，並持續為一至六類對象提供疫苗接種服務。希望獲市府通知疫苗通知書者都可來接種疫苗。

社會處表示，孕婦專屬的施打疫苗「體育館疫苗施打站」，採用宇美町2.0打法，讓準媽媽「一位到底」在原位接受醫師問診、施打疫苗、並在原位觀察休息。孕婦可選擇施打莫德納或AZ疫苗。若有設籍、居住或產檢在竹市的孕婦，尚未接到疫苗施打通知，並有意願接種疫苗，可向衛生局疫苗專線03-5355137登記（服務時間9時至17時）。