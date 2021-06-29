新竹市果菜公司532人快篩　結果出爐

▲果菜公司快篩專案532人篩檢全數完成，結果均為陰性。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

因應台北農產公司爆出群聚感染，新竹市政府啟動「果菜公司快篩專案」，安排新竹果菜批發市場員工、承銷商及攤商進行全面快篩，532人已全部完成篩檢，結果均為陰性，初步解除大新竹地區民眾疑慮。

新竹市長林智堅表示，新竹農產運銷公司為大新竹地區最重要的蔬果批發市場，北農群聚感染事件發生後，市府立即啟動全面快篩作業，針對新竹果菜批發市場員工、承銷商及攤商，安排至事先成立之竹科篩檢站、國軍醫院社區篩檢站與香山篩檢站進行快篩檢測，22日至今（29日）已全數完成532人篩檢，其中40名果菜公司員工、492名承銷商及攤商完成快篩，結果均為陰性，接下來也將逐步擴大各潛在風險族群之篩檢範圍及對象，請市民安心。

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產業發展處表示，新竹農產運銷公司員工及承銷商業務都與北農無直接關聯，蔬果都是產地直送，為求慎重、防堵病毒，市府進行批發市場員工、攤商及相關高風險接觸者參與篩檢，讓市民有安心採買的市場購物環境。

市府表示，因應疫情嚴格執行防疫作為，包含實聯制進行人流管制、設置防疫檢查站量測體溫、提供手部酒精消毒及身分證尾數分流、管控容留人數等，也呼籲消費者控制消費時間一小時內，「快買、快走、一次買足」，每天進行市場外主要幹道消毒，避免群聚等。