關門38天「停業最久百貨」7／1全面復業　推COACH優惠5折起

▲宏匯廣場今全面復業。（圖／宏匯廣場提供）

記者蔡惠如／綜合報導

全台三級防疫已經過一個多月，因民眾居家防疫加上疫苗開打，近期每日確診人數也下降至百名以內，而因應疫情嚴峻從5月底公布停業的新莊宏匯廣場，也宣布今（7／1）起正式恢復全面營業，並祭出百貨服飾滿千送百、部分精品5折起的促銷優惠。

▲宏匯廣場宣布復業，強調防疫措施到位。（圖／宏匯廣場提供）

疫情從5月中在台爆發，當時每天有數百人確診，開啟三級防疫與餐飲禁止外帶之後，部分百貨因逛街人潮直線下滑，紛紛採取縮短營業時間、停業休館方式因應，包括禮客OUTLET、京站時尚廣場、台北101購物中心等，均曾祭出短暫停業措施。

而新莊宏匯廣場從5／24至6／30共38天，採取物販區域自主暫停營業，僅從6／12起提供館內餐飲外帶，銷售停業期是全台百貨最長，日前也公布從7／1正式全面復業，即起至7／14期間還推出「平安感謝季」優惠，消費者至館內出示宏匯廣場APP「平安相見禮」電子兌換券，可獲限量多功能防疫噴霧筆。

▲多功能防疫噴霧筆。（圖／宏匯廣場提供）

此外，全館百貨服飾:當日單筆消費滿1,000元，可獲100元抵用券；指定3C、大家電、健康器材當日單筆消費滿1萬元，可獲500元抵用券；國際精品當日單筆消費滿1萬元，可獲1,000元抵用券。館內COACH、Polo Ralph Lauren、Michael Kors也推出指定商品5折起。

▲1F「COACH」換季折扣5-7折，兩件折扣品再享9折。（圖／宏匯廣場提供）



另一間新北汐止iFG遠雄廣場，也推出抽獎活動，即起至7／30期間，平日憑遠雄廣場APP會員加上單筆購物滿150元，可於銷貨明細填寫聯絡資訊投入抽獎箱，就有機會抽中價值9,900元的「關西六福莊-剛果藍天客房住宿券+六福村二日券」。8月底前新加入會員加上臉書按讚，可至1F服務台領取馬卡龍多功能防疫筆。