17.7萬輛機車「ABS補助」欠半年　今起車主帳戶陸續入帳了！

▲自今年元旦起，交通部不再提供機車ABS防鎖死煞車系統、CBS連動煞車系統補助，導致去年底購車人數大增。（圖／記者黃克翔攝）

記者賴文萱／台北報導

不少車主為申請公路總局ABS防鎖死煞車系統、CBS連動煞車系統最多4000元的補助，趕在去年底買車，但至今還沒領到款項。公路總局今（1）日表示，已針對車主陸續核發補助，7日內就會撥至車主指定帳戶。

交通部為鼓勵民眾購買配備有較具安全性設備新機車，自108年1月1日起至109年12月31日止，針對購買125CC以下配備防鎖死煞車系統（ABS）新機車，每輛補助4,000元；配備前後輪連動煞車系統（CBS）新機車，每輛補助1,000元，計畫為期2年。

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但因民眾參與踴躍，致109年11月及12月新領牌照計有17萬7千多輛，計約4億5千多萬元尚未核發。公路總局今表示，相關經費已到位，預計在7月1日起陸續核撥，7日內就會撥至車主指定帳戶。

▲新購機車ABS、CBS煞車系統補助政策結束，今年買車的民眾得自行負擔1,000-4,000元。（圖／記者林鼎智攝）



公路總局也呼籲，民眾需要查詢撥款進度，可利用該局監理服務網/（ABS/CBS）補助專區查詢；如有任何疑義，歡迎洽詢各區監理所。