福和客運1551路線8／1要掰了　公路總局急找業者代駛：營運不中斷





▲專營基隆到新店的1551路線客運將在8/1停駛。（圖／翻攝福和客運官網）

記者賴文萱／台北報導

福和客運宣布將於8/1停止營運，其中，專營基隆到新店的1551路線更是許多通勤族的交通工具。公路總局表示，為使路線營運不中斷，確保民眾基本民行所需，正協調其他客運業者協助代駛事宜。

業者今（1）日發出聲明指出，「本公司因疫情及大環境營運不易等因素造成營運困難，故將於110年8月1日起停駛營運，感謝各位員工一路支持。」而不只該路線，福和復康巴士也同樣於該日停駛。福和客運強調，公司會依法將給予員工應有權益，並協助員工轉任代駛公司任職事宜。

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公路總局台北市區監理所副所長邱素珍指出，該條路線在未受疫情影響下，108年每車公里乘載21人次，但今年受疫情衝擊，每車公里只有4人次，針對福和客運宣布停駛，為讓路線營運不中斷，目前監理所也正積極協調其他有意願的客運業者協助代駛，屆時確定後將對外公布。

▲福和客運復康巴士也將於8/1停駛。（圖／翻攝福和客運官網）

事實上，福和客運1551路線公車以基隆火車站及捷運新店站作為發車點，行經國道一號、松山車站、捷運六張犁站、公館、捷運景美站等，許多通勤族上下班必搭。網友得知該消息相當震驚：「為什麼！！！」、「終究還是得走到這一步了」、「我以前住基隆時，都是靠它維生的耶」、「以前台北基隆都搭這個通勤耶，台鐵群聚擠起來……」。