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竹北市代喊「普發1萬」2立委聲援　「建設無法停擺」遭否決

▲竹北市代喊「普發1萬」2立委聲援　「建設無法停擺」遭否決。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲竹北市代會多位代表認為，市公所市庫目前有44億3千萬元存款，未付款大約13億，實施現金紓困不會造成任何財政負擔，支持普發1萬元。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣竹北市民代表會今(1)日舉辦記者會，提出「竹北市因應新冠肺炎普發振興經濟紓困金自治條例」草案，依法明定領取資格、金額上限、領取方式等條文，直球對決，要求竹北市公所表態並依程序編列預算送交代表會審議；會中立法委員林為洲、林思銘也出席力挺，強調「普發紓困現金，中央不做地方做！」

竹北市民代表會主席林啟賢說，身為第一線民意代表，聽到太多鄉親抱怨訴苦，所以研議提出了「普發現金紓困」方案，希望能以最快、最直接的方式，幫助到有困難的鄉親，這才是「苦民所苦」。

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▲竹北市代喊「普發1萬」2立委聲援　「建設無法停擺」遭否決。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲立委林為洲認為，人民需要的時候，就要拿出來用，正是古代開倉賑民的精神，支持普發現金、振興經濟。

自5月15日進入全國三級警戒，至今已經一個半月，各行各業大受衝擊，新竹縣已有2間幼兒園面臨倒閉，還有1間補教業已經申請撤照，未來更可能出現倒閉潮，餐飲業者也進入了寒冬，還有許多弱勢勞工成為「紓困孤兒」，無法跨過紓困補助門檻。正因為紓困方案有太多缺口，迫切需求的人數，遠超過想像，所以我們強烈認為「普發紓困現金」的方向是正確的，「這是救急，不是救窮！」

林啟賢認為「萬元紓困金」並不是憑空亂喊，是經過計算評估的，竹北市公所市庫目前有44億3千萬元存款，未付款大約13億，實施現金紓困絕肯定綽綽有餘，不會造成任何財政負擔，也沒有債留子孫的問題；錢，當然要花在刀口上，面對緊急特殊時刻，平時繳稅的平民百姓，現在就是最需要政府照顧的時候，正應該把錢用來應急！如果民眾都吃不飽了，還要把錢留下來蓋公園、蓋停車場有什麼意義？事情當然要分輕重緩急！

市民代表林宇洋指出，在疫情嚴峻時刻，普發紓困現金才可以解除市民的燃眉之急，不但世界各國，如美國、日本、韓國、新加坡、香港及澳洲早已採取直接發放現金或消費券給予個人或家庭；「普發一萬元只是上限目標。」葉信輝表示，如果市長、市公所有聽見民眾鄉親的聲音，願意解決市民的苦難，要如何執行、金額多寡或是執行細節都可以跟代表會來共同討論，尋找最佳方案，「只要能振興經濟、紓解民困，我們代表會絕對樂觀其成。」

立委林為洲舉例，有位在市場打零工的單親媽媽哭訴，她帶著兩個就讀國中、高中的孩子艱苦度日，現在連工作機會都沒了，卻完全領不到任何補助，非常的可憐；他認為「人民需要的時候，就要拿出來用，正是古代開倉賑民的精神。」只要財源充足、沒有負債、不需中央補助，單靠地方稅收、累積下來的存款足以支應的情況下，就應該普發現金、振興經濟。

立委林思銘也表示，只要地方財政收支穩定，就適合全民普發現金，可以節省行政成本、社會成本，絕對是符合民心、民意的良善美意。

竹北市長何淦銘則回應，尊重市代會提出這樣的方案，但考量竹北市圖書館、立體停車場、各里活動中心等工程都在進行中，不可能停擺工程來付紓困金，且他與主計及財政單位討論過，都認為普發現金是不可行的，有違一個地方首長的職責，無法照做。

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