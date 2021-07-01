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100萬粉網紅洩密「小米新機」！被判賠432萬　PO公開信道歉

▲▼ 小米10至尊紀念版。（圖／記者邱倢芯攝）

▲小米10至尊紀念版。（圖／資料圖）

記者鄭思楠／綜合報導

去年8月在小米10的發布會舉辦前，大陸一名擁有百萬粉絲的科技網紅「beautiful科技」，PO出了「小米10至尊紀念版」開箱影片，導致提前洩露。過了近1年，「beautiful科技」日前已經與小米達成和解，需要賠償100萬元人民幣（約新台幣432萬元）的違約金。

Beautiful科技負責人谷旭陽日前發表了公開道歉信稱，「因2020年8月11日本人將小米10至尊紀念版開箱影片提前發出，造成在Internet上造成了廣泛傳播的後果，給小米公司帶來了十分惡劣的影響，嚴重違反了我與小米公司簽訂的保密協議，特此道歉。」

去年，事發之後，由於他們的「小米10至尊紀念版」是從小米官方拿來的，雙方曾簽下NDA保密協議，因此據傳面臨100萬美元的違約賠償。

隨後，Beautiful科技負責人谷旭陽的母親跳出來把責任攬下來表示，她和她兒子共用一台電腦，是她不小心將影片發到了關注科技領域的QQ群裡，「（影片）是我不小心發出去的，我不懂，我看到我兒子電腦上這個東西，我不知道他要發哪裡的，我就發在那個群裡去了，是我不小心發的。」

被問100萬美元的違約款是否屬實時，她稱，「因為我確實不知道這個問題的嚴重性，不知道我兒子跟小米公司簽了保密協議，現在我兒子跟我講了，我正在積極地讓他們刪掉。」

之後，小米向中國國際經濟貿易仲裁委要求仲裁，先前仲裁庭作出了裁決，「Beautiful 科技」需要在 30 日內向小米支付違約金100萬人民幣（約新台幣 432 萬元）。

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