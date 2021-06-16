小米開出20多「造車職缺」　全部標註「急」月薪傳10萬元起跳

▲小米開出20多個造車相關職缺。（圖／翻攝小米官網）



記者蔡紹堅／綜合報導

小米集團3月宣布將跨足造車領域，近日有大陸媒體發現，小米在網路上發出20多個徵人啟事，職位包含自動駕駛數據平台、車載基礎架構、高精地圖等，且都標註了「急」字，引起外界諸多聯想。

根據《中新經緯》報導，小米宣布造車之後，業界便開始猜測小米會在哪設立研發中心、造車工廠，這一波徵人啟事發出後，許多業界人士都猜測，上面顯示的工作地址「北京市海淀區」很可能就是小米汽車研發中心即將落戶的地點。

▼小米公司北京總部。（圖／CFP）



也有業界人士認為，除了汽車研發中心外，小米還需要有造車工廠，北京顯然不太可能滿足這項需求，因此小米可能是將研發中心設立在北京，造車工廠則規劃在別的城市。

另外，小米此波發出的徵人啟事中，有許多職位都是與自動駕駛有關聯的，業界認為，這代表著自動駕駛將成為小米未來車款的重點主打。

雖然小米未在官方徵人啟事中提及薪水，但透過第三方招聘軟體可以發現，相關職位的月薪大多高於2.5萬元人民幣（約10.8萬元新台幣），與市場上的行情沒有太大落差，不到「高薪搶人」的程度。

▼小米創辦人雷軍。（圖／CFP）

