　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

小米開出20多「造車職缺」　全部標註「急」月薪傳10萬元起跳

▲▼小米開出20多「造車職缺」　全部標註「急」月薪傳10萬元起跳。（圖／翻攝小米官網）

▲小米開出20多個造車相關職缺。（圖／翻攝小米官網）

記者蔡紹堅／綜合報導

小米集團3月宣布將跨足造車領域，近日有大陸媒體發現，小米在網路上發出20多個徵人啟事，職位包含自動駕駛數據平台、車載基礎架構、高精地圖等，且都標註了「急」字，引起外界諸多聯想。

根據《中新經緯》報導，小米宣布造車之後，業界便開始猜測小米會在哪設立研發中心、造車工廠，這一波徵人啟事發出後，許多業界人士都猜測，上面顯示的工作地址「北京市海淀區」很可能就是小米汽車研發中心即將落戶的地點。

▼小米公司北京總部。（圖／CFP）

▲小米公司北京總部外景。（圖／CFP）

也有業界人士認為，除了汽車研發中心外，小米還需要有造車工廠，北京顯然不太可能滿足這項需求，因此小米可能是將研發中心設立在北京，造車工廠則規劃在別的城市。

另外，小米此波發出的徵人啟事中，有許多職位都是與自動駕駛有關聯的，業界認為，這代表著自動駕駛將成為小米未來車款的重點主打。

雖然小米未在官方徵人啟事中提及薪水，但透過第三方招聘軟體可以發現，相關職位的月薪大多高於2.5萬元人民幣（約10.8萬元新台幣），與市場上的行情沒有太大落差，不到「高薪搶人」的程度。

▼小米創辦人雷軍。（圖／CFP）

▲▼ 小米創始人、董事長兼CEO雷軍。（圖／CFP）

ET快訊
莫德納全發！陳時中回應女記者「確實妳很敏銳」　網全懂暗示了
他23歲中4.3億樂透！　狼狽現況曝光
蛇精男染新冠「整個人都變了」　消失5個月首露面
確診女「開生日趴」狂採買！揪閨蜜聊天…未婚夫、3月大兒也染疫
診所剩疫苗「找不到75歲↑接種」　柯文哲：別浪費！其他人也可
郭台銘買BNT！國台辦稱「上海復星會履行約定」　永齡出聲了
長榮尾盤狂殺！他原本賺4萬「變虧損17萬」哭了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸國儲局投放儲備銅、鋁　商品期貨、銅業股急跌

結婚2週年紀念日！「夫妻雙雙墜亡」31歲尪死前PO：妳逼我成閻王

小米開出20多「造車職缺」　全部標註「急」月薪傳10萬元起跳

港查首例變種病毒來源　個案家中「凍鱷魚肉」外包裝驗出陽性反應

男河邊釣魚意外「釣到女朋友」　魚鉤倒刺眼皮和眼球只差3mm！

天仁茗茶創辦人福建接種疫苗　打完第二針「感覺一切正常！」

中國海警船連124天航行釣魚台海域　創2012年來紀錄

「專門營養師＋全系統發射演練」　陸太空人出發前得在這公寓待命

沙發上午睡感覺「背涼涼的」　女回頭驚嚇...大蛇在她背上對看

跟進香港　澳門也宣布關閉在台經濟文化辦事處

借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率

王思佳孕婦穿搭「米妮穿唐老鴨衣服」笑翻　幫陳零九.邱鋒澤宣傳「別說姐姐偏心」

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

3個月沒見爸爸！阿金「狂奔迎接」 下秒急轉彎路過：先生你誰啊？

趙小僑防疫期間「冰箱GG了」崩潰　劉亮佐感性「用了16年」：劉子銓3歲就在了...

賈永婕端午節「連跑5醫院捐HFNC」　各界湧入臉書致謝...她：同島一命

轎車搶快左轉...撞飛直行休旅車　阿伯等紅燈被波及「當場爆頭亡」

黑冠麻鷺拒當三寶「2模式走路」　優雅慢走➜壓身衝刺反差笑瘋網

媽媽被兒子指身體說「露出來了」 狂掃描全身檢查...下秒爆氣乖乖戴

陸國儲局投放儲備銅、鋁　商品期貨、銅業股急跌

結婚2週年紀念日！「夫妻雙雙墜亡」31歲尪死前PO：妳逼我成閻王

小米開出20多「造車職缺」　全部標註「急」月薪傳10萬元起跳

港查首例變種病毒來源　個案家中「凍鱷魚肉」外包裝驗出陽性反應

男河邊釣魚意外「釣到女朋友」　魚鉤倒刺眼皮和眼球只差3mm！

天仁茗茶創辦人福建接種疫苗　打完第二針「感覺一切正常！」

中國海警船連124天航行釣魚台海域　創2012年來紀錄

「專門營養師＋全系統發射演練」　陸太空人出發前得在這公寓待命

沙發上午睡感覺「背涼涼的」　女回頭驚嚇...大蛇在她背上對看

跟進香港　澳門也宣布關閉在台經濟文化辦事處

企甲／展逸天行者日本教頭線上訓練　目標單場兩進球脫離保級區

【廣編】萌翻了！養鹿協會鹿隊長LINE上報到

【廣編】小資女當包租婆　美女前主播王薇買房攻略公開

全台新冠疫苗接種破百萬人次！AZ特殊血栓再增2例

列北市接種疫苗5大缺失　王鴻薇：柯市長你認為北市有及格嗎？

貨車掛「請給我疫苗」布條繞高市府！按喇叭抗議不到一圈被警攔

摸魚航警快看！他休假當疫苗志工「雙手皺巴巴」...熱血真勇警

災害警報、訊息加星號　谷歌公布Android更新內容

「同島一命」變「雙北歹命」　黃子哲批苗博雅：覺青變馬屁精

「夢裡啥都有」製作假哽圖諷政府補助　肉羹攤商：只是好玩

正妹女大生浮淺遭3鯊魚盯上！　下秒「手腳撕裂噴血」分屍慘死

大陸熱門新聞

萬人擠爆泰山又遇纜車關閉　暴走衝撞閘門

復星開BNT原廠授權書？　國台辦回應

民進黨先打高端？　國台辦笑著回應

王思聰苦追女同志4年！卑微對話遭全網群嘲：舔狗

跟進香港　澳門宣布關閉在台經濟文化辦事處

廣州比台灣遲爆疫情卻早清零　專家指出成功防控4關鍵

廣州疫情爆發26天「首次+0」6區申請解封

女學生墜河5同學下水救援！最終4人溺亡

午睡覺得背涼涼的　她回頭對望大蛇

大陸神舟十二號載人太空船17日發射　3太空人名單確定

馬雲神隱培養新嗜好 蔡崇信：馬雲很好，現在很低調

天仁茗茶創辦人李瑞河福建接種疫苗

無車勝有車！她在駕訓班「隔空練車」　

男大生PCR採檢下巴脫臼！醫曝危險族群

更多熱門

相關新聞

小米傳殺回手機晶片研發！已開始招募團隊

小米傳殺回手機晶片研發！已開始招募團隊

陸媒《半導體行業觀察》近日報導，大陸手機巨頭小米正在招募團隊，打算重新殺入手機晶片賽道。

小米55吋電視限時8天1.6萬元有找

小米55吋電視限時8天1.6萬元有找

小米曝光超強大「200W充電器」！　8分鐘充飽4000mAh手機

小米曝光超強大「200W充電器」！　8分鐘充飽4000mAh手機

小米展示了200W有線與120W無線快充

小米展示了200W有線與120W無線快充

小米從美「中國軍方公司」黑名單移出　取消投資限制

小米從美「中國軍方公司」黑名單移出　取消投資限制

關鍵字：

小米造車新能源汽車

讀者迴響

熱門新聞

紓困4.0本週三讀！普發1萬現金有望？　蘇貞昌一張圖洩密

北屯群聚案　兒怨鄰居隱匿萬華親友

張善為近況曝光！助理透露探視情形

快訊／本土增167例、18死亡「連續4天單日低於200例」

「惹到他就死定了」星座Top 5

印度神童最新預言　曝「經濟復甦」5階段

過太爽航警遭免職！「地勤殺手」考績爛只會把妹

新冠症狀已改變！　新排名曝光

拜託給我一餐！失業男餓到進警局求助

即／才打完AZ疫苗　台中驚傳2老年人死亡

美捐「80瓶疫苗」給這國！網傻：根本汙辱

萬華名店加蚋老爹牛肉麵熄燈

攻堅畫面曝！這場群聚破紀錄可罰462萬　68人大聚賭

印度神童預言成真　英國出事了！

快訊／林暐哲翻臉告青峰　宣判出爐

更多

最夯影音

更多
借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率

借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率
王思佳孕婦穿搭「米妮穿唐老鴨衣服」笑翻　幫陳零九.邱鋒澤宣傳「別說姐姐偏心」

王思佳孕婦穿搭「米妮穿唐老鴨衣服」笑翻　幫陳零九.邱鋒澤宣傳「別說姐姐偏心」

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

3個月沒見爸爸！阿金「狂奔迎接」 下秒急轉彎路過：先生你誰啊？

3個月沒見爸爸！阿金「狂奔迎接」 下秒急轉彎路過：先生你誰啊？

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面