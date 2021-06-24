小米Redmi Note 10 5G開箱速測！同場加映5G入門機規格比一比

▲Redmi Note 10 5G速測。（影片／記者洪聖壹攝、製作）



特約記者洪聖壹／綜合報導

在稍早的活動當中，小米公開了「Redmi Note 10 5G」建議售價為新台幣 6999 元，創下當前搭載天璣700處理器的入門 5G 手機最低價格。同時，在4G 及5G的轉換期間，Redmi推出6400萬像素影像挑戰者「Redmi Note 10S」，配備6400萬像素AI四鏡頭相機，6.43吋AMOLED螢幕，6GB+128GB售價為新台幣6,999元。記者率先測試了CP值較高的Redmi Note 10 5G，分享給大家。

＊規格比一比：

隨著高通Snapdragon 690、聯發科天璣700 相繼問世，讓全球 5G 手機入手門檻再次降低，光是這幾週，三星Galaxy A22 5G，vivo Y52 5G，紅米 Redmi 紅米Note 10 5G等5G入門機就先後進入市場，巧合的是，這三款產品全都搭載天璣機700，初步看來，Redmi Note 10 5G 是支天璣700（MediaTek Helio G95）手機當中，規格開得比較有競爭力的一支，直接給上 6GB RAM 作為緩衝，讓遊戲體驗不至於卡頓更順暢一些，手機也是最為輕薄。而 Xperia 10 III 5G 是五支手機當中唯一用上 OLED 螢幕，並且提供 IP65/IP68 防水防塵的機種，算是比較特別。如果是規格控且稍有預算，五支手機規格開得比較漂亮的其實是 HTC Desire 21 Pro 5G。五隻手機各有異同，其他詳細比較可以參照下表：

（表／記者洪聖壹製作、點選圖片可放大檢閱）

＊開箱：

Redmi Note 10 5G 原廠盒裝設計簡單明瞭並沒有什麼特別之處，手機包裝主要宣傳該款手機天璣700、6.5 吋 90Hz、 48MP、5000mAh 的手機特點。盒裝提供手機、充電組、隨附 22.5W 快充插頭跟傳輸線。

▲原廠盒裝標配手機軟膠保護殼、手機、快充充電組。（圖／記者洪聖壹攝）

＊外觀與螢幕：

今年的入門機對於外觀設計與手感都非常講究，而Redmi Note 10 5G 正面螢幕是 6.5 吋打孔設計，另一邊以3D曲面背蓋包覆，有趣的是這次背蓋採用啞光飾面，極光綠版本不太容易吃指紋，而且機身背後可以看到可以因應光源變化，而會以放射狀的形式呈現不同的光源變化，整個塑料機身手感輕盈但不會有玩具感。

▲背蓋採用啞光飾面，極光綠版本不太容易吃指紋。（圖／記者洪聖壹攝）

Redmi Note 10 5G 的螢幕可以在 60Hz（標準）和 90Hz（高）更新率選項之間進行選擇，這是基於天璣700 所給出的最高支援度，不過Redmi 紅米Note 10 5G 預載的 MIUI12 可以讓螢幕進行自適應、鮮豔跟標準三種不同的色彩設定與暖色、冷色、自訂跟預設等四種不同色溫，所有設定都對應於 sRGB 色彩空間所設計。

▲螢幕更新率最高支援 90Hz 可以進行自適應、鮮豔跟標準三種不同的螢幕色彩設定。（圖／記者洪聖壹攝）

▲可以進行暖色、冷色、自訂跟預設等四種不同色溫表現。（圖／記者洪聖壹攝）

底部提供揚聲器跟 3.5mm 傳輸孔，頂部則是提供了紅外線傳輸的功能，SIM 卡槽位置在手機左側，採用的是 3 選 2 卡槽，難能可貴的是手機提供 5G 雙卡雙待。

▲採用3 選 2 卡槽，提供 5G 雙卡雙待。（圖／記者洪聖壹攝）

背部可以看到三主鏡頭搭配 LED 補光燈跟環境光偵測器，手機右側是音量鍵和電源鍵。Redmi 紅米Note 10 5G 沒有螢幕下指紋辨識功能，它是透過側邊電源鍵整合指紋辨識模組來辨識，這邊有個小技巧，在小米手機當中的指紋辨識提供「輕觸解鎖」跟「按壓解鎖」兩種形式，如果你擔心手機因為誤觸電源鍵，導致手機比平時更頻繁地要求輸入 PIN 碼，那麼只要設定按壓解鎖就可以了。

▲手機在側邊電源鍵整合指紋辨識功能。（圖／記者洪聖壹攝）

▲支援輕觸與按壓兩種解鎖功能。（圖／記者洪聖壹攝）

＊效能跑分與5G體驗：

Redmi Note 10 5G 搭載聯發科天璣700八核心處理器，該處理器為 7nm 製程，提供兩顆主頻 2.2GHz 的 Arm Cortex-A76 大核，而小米採用的是 6GB UFS 2.2 的 RAM，支援Write Turbo技術，這讓手機不管是在瀏覽網頁、看影片、玩遊戲、拍照還是開FB聊天傳檔案不至於產生卡頓的情形，這次體驗來說，記者比較驚訝的也是在 App 使用效率的部分。

天璣 700 採用 7 nm製程，效能效相比於 8 奈米製程提高 28%，強調高效能及低功耗，記者實際以 Geekbench 5 跑分，單核 561、多核 1749，GPU 跑分 1431。這分數與先前記者測試搭載高通S690的 Xperia 10 III，在相同環境下用 Geekbench 5 跑出來的分數相比，當時跑出的 CPU 單核 589、多核 1659，GPU 分數 962。

兩相比較起來Redmi Note 10 5G 在多核運作與 GPU 效率上都有比較好的表現，這反應在效能全開玩遊戲方面，會有很明顯的感受，實測《二之國 交錯世界》在畫面比較複雜的單人副本當中遊玩，以及在《英雄聯盟：激鬥峽谷》當中體驗遊戲體驗，都不會有任何卡頓的狀況發生、機身溫度也不會升溫太快。初步來看，雖然影音效果不是很讓人滿意較不出色、但在效能上是可以接受的範圍。

▲《英雄聯盟：激鬥峽谷》實測。（圖／記者洪聖壹攝）

▲《二之國 交錯世界》實測。（圖／記者洪聖壹攝）

5G雙卡雙待

這是Redmi紅米第一款入門 5G 手機，支援 WiFi 5。實測以中華電信室內光纖100M 方案傳輸效率，上行 106Mbps、下載 257 Mbps。在台北市文山區戶外偵測中華電信5G 訊號， 上行 103Mbps、下載 403Mbps，確實該款手機在搭配「真」5G 的訊號傳輸下，速度快上許多，順帶一提，該款手機搭載的天璣700，採用整合式 5G 數據機的設計，以 MediaTek 5G UltraSave 透過節能省電技術進一步增强 5G 數據機，從而帶來更低功耗，這也是為什麼實際使用 5G 訊號開機一整天回來，還有 36% 的電力，續航力上還挺不錯。

▲▼以中華電信5G測試上行與下載速度超過一般水準。（圖／記者洪聖壹攝）

▲以中華電100M測試，室內WiFi 連線效率正常。（圖／記者洪聖壹攝）

＊拍攝：

Redmi Note 10 5G 跟其他天璣700 手機一樣，配備了一顆 4800 萬畫素高清主鏡頭，一顆 200 萬畫素微距鏡頭、一顆 200 萬畫素景深鏡頭，記者比較好奇現在入門手機的拍照到底能不能用，因此拍攝樣張以生活拍攝情境當中，比較會碰到的戶外風景、建築美景、自拍為主。

大致上說明一下規格，4800 萬畫素主鏡頭感光元件大小為 1/2 吋，光圈 F1.791.8、等效焦距 26mm，自拍則採用 1/4 吋，光圈 F2.0 的 800 萬畫素自拍鏡頭，這個拍攝組合除了畫素之外，讓人想到 iPhone 7。小米的拍攝介面很簡潔，提供給用戶自訂的選項，預設 HDR 跟 AI 都是關閉的，倒是自拍會有預設美肌效果。實際拍攝樣張如下：

▲以48MP高清搭配AI拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

▲戶外風景啟用HDR，拍攝效果不輸旗艦機。（圖／記者洪聖壹攝）

▲天空紋理跟遠方的山景清晰可見，不過近端的效果處理的不大好，還待改進。（圖／記者洪聖壹攝）

▲強光拍攝下，路面紋理跟天空、山景幾乎所見即所得。（圖／記者洪聖壹攝）

▲室內花卉拍攝容易晃動、失焦，拍攝時要小心。（圖／記者洪聖壹攝）

▲黃昏時段進行逆光HDR拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

▲夜間拍攝大樓紋理與天空表現看不出來是入門機。（圖／記者洪聖壹攝）

初步體驗來看，如果與以往 iPhone 7 Plus 的 1200 萬畫素主鏡頭拍攝經驗相比較，Redmi 紅米Note 10 5G 甚至是其他同樣配備 4800 萬畫素主鏡頭的入門機，都是大贏的，尤其在「光源正常」的前提下，畫面維持比較真實的樣貌，在逆光拍攝時，噪點也不會很明顯，當然如果跟旗艦機相比，那麼這支手機很明顯可以看出還有不少須改善，但跟中階機比較起來就可圈可點畫面差了許多。

倒是有一點超乎預期的是夜景模式，在輔助夜拍效果不好的主鏡頭前提下開設夜景模式會發現畫面，細節變得更豐富、色彩鮮明而且對比度充足，初步判斷這不只是因為感光時間較長的關係，還包括 MIUI 本身的色彩調校，下方提供兩組拍攝樣張給讀者們參考。

▲一般模式在夜間拍攝，店面屋頂跟位置很難辨別。（圖／記者洪聖壹攝）

▲啟用夜間模式拍攝，細節很清楚。（圖／記者洪聖壹攝）

▲一般鏡頭拍攝，兩邊燈光過曝不建議使用。（圖／記者洪聖壹攝）

▲打開夜景模式幾乎像是換了一支手機。（圖／記者洪聖壹攝）

▲夜景拍攝招牌沒有爆掉。（圖／記者洪聖壹攝）

▲一般鏡頭拍攝畫面比較模糊。（圖／記者洪聖壹攝）

至於自拍方面，實測不管比較低光源的室內進行自拍，還是戶外光源充足的自拍，都可以得到幾乎是旗艦機等級的自拍效果，不過夜拍不太推薦，實測夜拍效果調整效果不好，建議還是在光源充足的地方或者透過補光來進行拍攝。

▲夜間自拍效果不佳。（圖／記者洪聖壹攝）

▲室內自拍效果除了人像，也精準呈現玩偶紋路。（圖／記者洪聖壹攝）

▲正常室內自拍。（圖／記者洪聖壹攝）

▲人像模式拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

▲戶外自拍。（圖／記者洪聖壹攝）

＊小結：



初步感受來說，Redmi Note 10 5G 規格是現有天璣700 系列裡面開得最好的，外觀挺吸引人、手感也很不錯，面向學生族族來說，手機不容易滑落的那種、遊戲體驗尚可，售價僅台幣 6,999 元，創下 5G 雙卡雙待入門機的新低標準，且搭配門號還可以 0 元入手，對於想淘汰4G、邁入5G的人來說是很好的選擇。

本次測試並沒有與 HTC、vivo、realme 進行其他相關功能上的比較，但是可以發現「90Hz 畫面更新率」、「4800 萬畫素主鏡頭」、「5000 mAh 大容量電池」已經是這些入門機拿來主打的標配，Redmi Note 10 5G 實測光源充足的情況下，不管日間拍攝還是夜拍，都可以得到很好的拍攝效果。

所以總結來說，Redmi紅米Note 10 5G 提供了很好的入門機示範，也提高了整個消費市場對入門機的基礎配置，因此如果你要嚐鮮 5G 行動通訊的極速快感，對於手機螢幕、拍照效果與效能要求不高，或是想當作孝親機、小孩上課機或備用機，那麼Redmi 紅米Note 10 5G 相對其他入門機來說，6999元就可以擁有 6GB / 128GB 等規格配置，相當值得推薦。

但是如果相比蘋果入門機 iPhone SE（2020），你很快就會發現該款手機缺少了無線充電；如果與 Sony Xperia 10 III 相比，該款手機則少了 OLED 螢幕跟防水功能。否則它除了續航力高之外，你還可以在手機當中找到許多即便是旗艦手機機所沒有的功能，好比說：「紅外線遙控」、「3.5mm 耳機孔」、「NFC」、「microSD」。