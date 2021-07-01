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7歲柔道童「重摔27次亡」登BBC！　網氣炸：這不是虐待是殺人

▲▼柔道童父親剛過生日「悲痛迎接噩耗」！6歲兒不治　父母在旁淚崩。（圖／翻攝黃爸爸臉書）

▲黃姓男童於6月29日晚間在父母的陪伴下拔管。（圖／翻攝黃爸爸臉書）

實習記者高琳景／綜合報導

台中7歲黃姓男童上柔道課時，遭教練、學長連摔27次昏迷不醒，經過70多天治療，於6月29日宣告不治。新聞在昨（30）日登上《BBC》後，國外網友一片謾罵，痛斥「教練關在監獄不夠，應該要判死刑才對。」呼籲對教練加重刑責。

BBC報導台中7歲男童在4月上柔道課時，遭到67歲何姓教練和小四學長連摔27次導致顱內出血，在昏迷、治療70多天後，父母決定放棄治療拔管。

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▲▼家人前柔道重摔7歲童27次！他求饒無效…昏倒腦死　教練：沒過當。（圖／江啟臣服務處提供、民眾提供）

▲男童在上課期間，遭到67歲何姓教練和小四學長連摔27次導致昏迷。（圖／民眾提供）

BBC也還原4月21日男童上柔道課的事發經過，指當時男童在舅舅陪同下上課，舅舅也全程錄下男童上課的情形，據舅舅說法，目的是要告訴男童的母親，他可能不適合上柔道課。

從影片顯示，過程中，男童不斷求饒，但卻遭到何姓教練無視冷回「別裝了，站起來」，並指示學長要繼續摔，接著還親自下場把男童重摔在地，直到男童嘔吐昏迷，才被緊急送往醫院。到院後被診斷出，顱內出血、腦震盪、中樞神經衰竭和昏迷指數3等重大傷害。

對於男童舅舅為何沒有出面制止，BBC引述台灣專家指出，台灣人一向尊師重道，大部分的時候不會挑戰老師的權威性，才會導致這次的悲劇。

BBC把新聞PO在推特後，引來不少外國網友罵聲，痛斥「老師是為了謀殺而做，無法想像那個小男孩經歷了什麼」、「世界上沒有錢能夠取代這個家庭失去的東西」、「這完全就不是柔道，是虐待」、「很想扔教練27次，然後看看他的感受」、「這完全不是虐待，是殺人」、「絕對要讓那個教練付出慘痛代價」。

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▲▼國外網友一片罵聲及哀悼不捨。

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