我只有3公分！冒前男友po網「曝短」影射他爸戀童　兇手是2個女人

▲前女友冒名開臉書帳號，假扮前男友自稱雞雞小「只有3公分」挨告。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者劉昌松／台北報導

台北張姓女子不滿前男友兼老闆要分手，涉嫌在離職後和前同事聯手報復，分別用前男友的名字開臉書帳號，向人「炫耀」自己雞雞小，「只有3公分」，另轉貼9歲女童遭性侵棄屍的新聞連結，暗示前男友的父親是兇手，前男友得知遭冒名貼文後提告，台北地檢署23日依偽造私文書等罪起訴張女和前同事徐姓女子。

檢警調查，張女原本是前男友開設的公司職員，2人交往到2020年間分手後，張女也因故離職，10月、11月間，張女就和另外一位也是前男友公司的離職員工、徐姓女子，用前男友的本名在臉書開帳，po出前男友的大頭照、住家地址，還有一些自曝其短的文章，影射前男友父親性侵女童致死，還會在健身房對女性不禮貌。

前男友聽到朋友轉述後，氣得提告，辦案人員根據登入的帳號IP位址，分別找到張女和徐女，但2人矢口否認犯罪，張女辯稱她的電腦任何人都可以使用，連徐女也曾經使用過她的電腦；徐女則稱家中WiFi沒有設密碼，連結後都可自行上網，檢察官調查後仍依冒名申辦帳號的偽造私文書、妨害名譽、違反《個資法》等罪起訴張女和徐女。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

保全蒐證違停遭持棒嗆烙人 告恐嚇因這句「方唐鏡名言」輸了

逛屋買不起朝信義區妹子噴這東西 她怒提告...疫情竟救他脫罪

W命案傳播妹「醬醬」搭前男友車被逮 因她順手拿這東西丟包包