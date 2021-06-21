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社會 社會焦點 保障人權

美髮師冒用同事身份12年　盜刷她信用卡450次！2次獲緩刑原因曝

我們想讓你知道…叁佰玖拾柒罪

▲儲蓄，理財，信用卡，消費。（圖／pixabay）

▲高雄一名吳姓女子冒用同事身分12年並持同事卡盜刷450次。（圖／pixabay

記者黃宥寧／台北報導

2005年時颳起辦信用卡潮，連夜市、騎樓都有辦卡攤位，連無收入的學生都能申辦，這樣的亂象導致近百萬人成卡奴！高雄從事美髮的吳姓女子因欠下卡債無法申請，竟利用李姓同事信用卡寄到店內機會，偷走2張信用卡，並假冒她的身分開卡，12年盜刷450次。高雄地院審理依偽造文書，將吳判1年6月，緩刑3年，支付20萬給李女。

據判決指出，2004年吳女因欠下卡債無法申辦信用卡，得知一同在美髮店工作的李姓同事申辦的信用卡，寄到店內，並偷偷將她卡偷走，並假冒同事身分致電到銀卡進行開卡，在2004年及2005年共偷走慶豐（2010年台新銀行收購慶豐信用卡業務）、日盛銀行信用卡2張卡，並在信用卡背面持卡人簽名欄偽簽李姓女同事「李XX」的署名1枚。

相當聰明的吳女，先是刷了第一筆消費並致電到銀行表示要改變帳單寄送地址到中華郵政信箱，也在收了第一期帳單後繳納完畢，直到2006年才開始大刷特刷。

吳女開始展開盜刷信用卡生活，凡遇到簽單上需要簽名，她都會簽上「李XX」，從盜刷信用卡附表可見，不管是到好樂迪唱歌、買衣服、逛寶雅、買餅乾、坐高鐵都會刷李女的卡，刷完後她會繳納卡費，卻也經常延遲繳納。

李女在2012年4 、5 月間，想到台新銀行申辦信用卡時使用時，但銀行卻告訴她名下已經有1張台新銀行信用卡，且告知她「妳的卡有餘額未清繳」，同時也查出原來是同事吳女偷刷信用卡長達6年刷53筆，並憤而報警。

2013年吳女被依53個偽造私文書罪判刑2年，也賠償20萬元給李女獲緩刑3年。但是更扯的在後面，吳女遭判刑後，竟持續使用李女另一張日盛銀行信用卡直到2018年

2018年9月李女因銀行業務查核發現自己卡又被盜刷，報警處理。吳女因卡遭停急忙打到銀行查詢，才驚覺犯行遭發現，並主動自首。

合議庭認吳女從2006年到2018年共12年偷刷李女卡，不僅已相當程度破壞信用交易的正常秩序，且有遲延繳納該信用卡款之紀錄，造成李女信用紀錄受損，但審酌她賠償20萬，李女願與她達成和解，判有期徒刑1年6月，緩刑3年，接受法治教育3場。

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