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社會 社會焦點 保障人權

種大麻餵狗讚安撫效果佳　美魔女遭逮問警：為什麼不開花？

▲桃園市吳姓男子去年向姓名年籍不詳男子購買大麻種子，在桃園區租房透過網路學習水耕法栽種大麻，未料今年6月間被警方逮捕到案。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲美魔女為了安撫飼養的流浪狗，種植大麻葉遭逮，面臨製造二級毒品種罪。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

新北馬姓女子收容了10多隻流浪犬，因附近住戶抱怨吵鬧，竟學起外國人，自己種植大麻來餵狗，發現狗狗明顯心神穩定、不會亂叫，因此更悉心照料，網購器材弄了個小型大麻園，直到警方登門搜索，還問警察「為什麼都不開花？」警淡定回答：「妳這些都是公的」，台北地檢署30日依最重可處無期徒刑的製造二級毒品罪起訴馬女。

據了解，馬女年約40歲，頗具姿色，丈夫是個高帥健身教練， 2020年5月間，夫妻倆南下墾丁遊玩時，遇到外國人，發現彼此都是會收容流浪動物的愛心人士，對方也分享了用大麻餵食貓狗的經驗，馬女和丈夫回家後沒多久，果真收到一些盆栽幼苗，馬女抱著姑且一試的心態繼續栽種。

▲▼流浪狗。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲美魔女覺得大麻安撫狗狗心神效果好，更細心栽種。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

之後馬女嘗試餵流浪犬吃了一些大麻，發現狗狗明顯心神穩定，不會亂叫，可以有效解決附近住戶抱怨的吵鬧問題，因此決定再上網買棚架、營養劑、生長燈，更費心照料這批大麻盆栽，直到保三刑大接獲情資，在2021年3月間，前往搜索破獲這個小型大麻園，查扣10株大麻、4包烘乾的大麻葉。

馬女和丈夫驗尿結果都呈現陰性，並無施用毒品反應，馬女坦承種大麻都是為了流浪犬，而且種出了興趣，還偷問警察，問什麼自己種的大麻不會開花，緝毒經驗豐富的警員淡淡回應「妳這些(大麻)都是公的」，不過檢警調查，馬女不只是構成5年以上徒刑的單純栽種大麻罪行，還因為用消毒奶瓶的蒸氣滅菌機烘乾大麻葉，觸犯可處無期徒刑、或10年以上徒刑的製造二級毒品罪。

馬女和丈夫都依違反《毒品危害防制條例》移送法辦後，馬女才知道自己即將面臨嚴重刑責，嚇到哽咽「不知道會這麼嚴重」，被依法提起公訴，馬女丈夫因不知妻子在製造大麻，獲得不起訴處分，但仍對沒在注意妻子的生活感到自責，「沒盡到一個作丈夫的責任。」

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