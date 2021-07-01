鐵公路交會、隧道入口⋯台鐵67處恐有異物侵入！10月底提改善計畫

▲台鐵盤點邊坡安全，並進行改善計畫。（圖／記者張君豪攝）

記者李宜秦／台北報導

今年4月2日發生太魯閣出軌事故，意外釀成49死，交通部台鐵局盤點邊坡發現3處仍有異物入侵疑慮，目前已完成施作鋼軌樁，並於高風險邊坡路段建置14處共36支監視器，及37處邊坡設置監測儀器。另外有異物侵入危害之虞的路段仍有67處，將於10月底提出改善計畫。

太魯閣出軌事故發生原因即為邊坡上的工程車不慎滑落軌道，導致司機員閃避不及，因而撞上釀成大禍。外界質疑，台鐵工地防護設施設置不完全，才會間接令工程車滑落發生事故。

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台鐵局表示，經全面盤點邊坡工程，具行車風險工程有類似北迴線K51+170~500山側邊坡安全防護設施工程之上邊坡，有異物入侵疑慮之處所，包含臺鐵局宜蘭線福隆石城邊坡、臺東線鹿野山里邊坡及縱貫線新豐南(K97)邊坡等，均已完成施作鋼軌樁以防止異物入侵軌道。

▲台鐵盤點有異物侵入危害之虞的路段仍有67處，將於10月底提出改善計畫。（圖／記者林敬旻攝）



並於高風險邊坡路段建置14處共36支監視器（其中南迴線佔11處29支、縱貫線1處2支、台中線1處3支、北迴線1處2支），以及37處邊坡設置監測儀器(水位計、傾度管、地錨荷重計、傾斜儀等)共119個，北迴線計有5處14個、臺中線13處44個、宜蘭線6處32個、縱貫線6處9個、臺東線7處20個，以觀測邊坡狀況，確保行車安全。

另為全面提昇鐵路全線行車安全，臺鐵局依規劃期程已於110年6月28日完成盤點鐵路沿線有異物侵入危害之虞的路段，如鐵、公路鄰近或交會處、隧道洞口處等，優先設置永久性之阻隔設施，如圍牆、圍籬等，無法建置者，則採建置異物入侵告警系統辦理。

經初步盤點需改善處所計有67處，後續依實際情況評估改善方式(如實體阻隔設施或預警系統)，預定10月31日前提出改善計畫，並俟計畫核定後執行辦理。