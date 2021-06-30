　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

屏東拖吊委外7月1日正式上路　籲民眾改變停車習慣以免荷包失血

▲ 屏東拖吊委外7／1正式上路 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲ 屏東拖吊委外7／1正式上路 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府為有效遏止違規停車，以防制交通事故發生，7月1日起委託民間業者實施屏東市區拖吊違規車輛，配合警方執法，加強違規拖吊量能，以有效排除道安潛在危險。

▲ 屏東拖吊委外7／1正式上路 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲ 屏東拖吊委外7／1正式上路 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

警方說，違規停車（含併排停車）對行駛在機慢車道的機車族影響最大，經統計2019、2020年警方在屏東市區取締各種違規停車案件，高達3萬多件，對交通安全造成重大威脅。

單靠縣警局交通隊拖吊小組現有警力執行，難以有效遏止民眾違停，因此，屏東縣政府除廣設停車位外，以「使用者付費」及「改變縣民停車習慣」的觀念，將拖吊違規車輛委託民間業者執行，以增加執法量能，其目的係為快速恢復停車秩序與停車供給，並降低駕駛人違停行為發生；搭配「路邊停車委外」及「路外平面停車場委託經營」手段，可合理反映都會區私人運具使用成本，提高大眾運輸使用度，進而有效降低違規停車案件數量。

縣警局長李文章表示，違規停車向來是警方執法重點取締項目之一，將配合交旅處與民營業者取締各項重大違規停車，針對易違規停車之時段及路段加強執法強度。並希望透過不斷執法及宣導，讓駕駛人遵行，並呼籲駕駛人多注意安全停車觀念，避免交通事故發生。

►Her今天推出「大同10人份不鏽鋼電鍋」星河銀色原價4190元、特價2980元

ET快訊
Delta原恐釀全村75人染疫！　台大教授：屏東做對2件事
快訊／基隆某豪宅「30歲男墜樓亡」！媽叫他上班才發現
賈永婕大女兒訂便當凸槌「慈濟醫院不收」！她緊急神救援
獨／柔道童昏迷70天亡　無良教練聽到消息反應曝光！
高雄1人確診「社區60戶」送隔離！14天噴萬元　網嚇：手段超
高雄殘忍兇殺！男遭撞飛「3煞亂棒打死」　家屬曝奪命動機
快訊／板橋大遠百今停業清消　櫃姐與家人雙確診
快訊／高雄鳳山某大樓漏夜清樓PCR！181住戶採檢結果出爐
快訊／「放火」疑遭仙人跳　網紅青青的前男友和同夥遭起訴
快訊／三重湯城某企業5確診　員工2採結果出爐！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

大地藝術節音樂會全部取消 　「海歌山和」全額退票至7月23日

Delta病毒來襲　陳秋萍偕企業贈防疫物資

噴水洗禮生力軍！海巡新造成功艦抵花蓮港　配備火箭彈系統

力挺消防弟兄　蔡旺詮偕台南店家捐贈防疫物資

紅單轉讓掰了！預售屋管理新制7／1上路　交易門牌、地號完整揭露

屏東拖吊委外7月1日正式上路　籲民眾改變停車習慣以免荷包失血

疫情3級警戒車流輛少超速釀禍增加　南警將「精準執法」取締超速！

台南西港區台19線自撞電桿死亡車禍造成停電　佳里警籲天雨路滑小心駕駛

全台血荒　台南市消防局發起捐血活動熱血救人

阿嬤低血糖跌坐不起　溫暖安平警聞聲救苦被網友拍照PO網

鼠薯為小禎再次獻唱「熱愛105°C的你」　教她面對荒謬提問：要視而不見XD

修但幾勒！奈良梅花鹿淡定闖紅燈 行人急擋攔不住...當地人笑：OK的

英國手工「無頂棚跑車」遇暴雨　駕駛頭戴安全帽淡定開車笑翻網

女童40％燙傷！媽接病危通知心碎 「忍劇痛復健爆哭」3年終重獲新生

薔薔父女殲滅詐屋集團「主嫌重判12年半」　嗆嫌犯「詐騙還敢提告」：丟不丟人啊！

小禎上線就問「花了多少錢」　柯震東曬「美國陽光」秒惹怒她XDD

阿公訪一半突倒下！羅時豐嚇壞　粉絲16歲就嫁人...大牛哥：真的還假的

謝承均公開告白曾莞婷！　她一看害羞回應...網敲碗：該閃婚了

一家四口美國返台隔離分住2房！　怨防疫旅館太貴：15天要10萬元

女子搭Uber不給運將確認實聯制 毆打司機怒嗆：全世界你最特別！

大地藝術節音樂會全部取消 　「海歌山和」全額退票至7月23日

Delta病毒來襲　陳秋萍偕企業贈防疫物資

噴水洗禮生力軍！海巡新造成功艦抵花蓮港　配備火箭彈系統

力挺消防弟兄　蔡旺詮偕台南店家捐贈防疫物資

紅單轉讓掰了！預售屋管理新制7／1上路　交易門牌、地號完整揭露

屏東拖吊委外7月1日正式上路　籲民眾改變停車習慣以免荷包失血

疫情3級警戒車流輛少超速釀禍增加　南警將「精準執法」取締超速！

台南西港區台19線自撞電桿死亡車禍造成停電　佳里警籲天雨路滑小心駕駛

全台血荒　台南市消防局發起捐血活動熱血救人

阿嬤低血糖跌坐不起　溫暖安平警聞聲救苦被網友拍照PO網

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

地方熱門新聞

台南自撞電桿死亡車禍造成停電

阿嬤低血糖跌坐安平警聞聲救苦

機場肉球！3天出不了澎湖癱地睡

台南市交通局持續稽查白牌車

曾接觸枋寮確診者與足跡重疊　台東16人PCR陰性

台南市消防局捐血活動熱血救人

防疫宅在家壓力大 「Good and New」聊出好心情

桃園火鍋店12人深夜開趴　　群聚照曝光網傻眼

南警將「精準執法」取締超速！

紅單轉讓掰了！預售屋管理新制7/1上路

枋山快篩2149人全陰　楓港、善餘30日啟動防疫新生活

「口交惡徒」登美國廣告　南投回應了

全裸妹穿「警察男友制服」爆乳照曝光

Gogoro充電站機車電池自燃發火

更多熱門

相關新聞

屏東老年人口多　醫：疫情爆發恐大量死亡

屏東老年人口多　醫：疫情爆發恐大量死亡

防止未爆彈！屏東縣全力圍堵Delta變種病毒，由於當地多屬於老年人口，北醫附醫胸腔內科主任周百謙呼籲要超前部署，因一旦爆發疫情，以屏東醫療規模，恐怕造成大量患者死亡，一定要趕快篩出確診者，送到高雄治療。

快訊／14天前接種疫苗！澎湖員警猝死　妻目擊他倒下

快訊／14天前接種疫苗！澎湖員警猝死　妻目擊他倒下

獨／無紅線被吊？高雄男發文轟侵門踏戶遭打臉

獨／無紅線被吊？高雄男發文轟侵門踏戶遭打臉

警員辛苦護民　青埔教育基金會贈80桶酒精助防疫

警員辛苦護民　青埔教育基金會贈80桶酒精助防疫

即／高雄枋山專案「匡列557接觸者」　PCR出爐！

即／高雄枋山專案「匡列557接觸者」　PCR出爐！

關鍵字：

屏東警察拖吊委外經營違規

讀者迴響

熱門新聞

快訊／勞工紓困生活補貼1萬再擴大　投勞就保2萬4000元以上勞工也有份

賈永婕認了「將暫離台灣」！5月打完AZ第一劑

神似羅志祥！　高職畢業裝闊少10連劈「從美魔女到大學生」

柔道童父剛生日「悲痛迎接噩耗」！7歲兒不治　父母在旁淚崩

台中7歲柔道童　住院70天不治

台北最美「蔦屋書店」7／18熄燈

抱56w進場…他曬對帳單一年暴賺到937萬

百萬網美曬「車頭燈變形照」　網一看暈了

寧夏夜市微解封　人潮出現了

爸捧著柴柴睡覺　網笑：好像請神

她被老闆性侵　自尊心縫起她的嘴

柯粉護理師辱林靜儀引戰！美女醫PO美照回擊

屏東老年人口多　醫：疫情爆發恐大量死亡

快訊／三重「湯城廣場」某企業爆群聚　5人確診緊急匡列70人

鳳梨直播捕獲「史詩級天王大咖」加入！他嚇到道歉

更多

最夯影音

更多
鼠薯為小禎再次獻唱「熱愛105°C的你」　教她面對荒謬提問：要視而不見XD

鼠薯為小禎再次獻唱「熱愛105°C的你」　教她面對荒謬提問：要視而不見XD
修但幾勒！奈良梅花鹿淡定闖紅燈 行人急擋攔不住...當地人笑：OK的

修但幾勒！奈良梅花鹿淡定闖紅燈 行人急擋攔不住...當地人笑：OK的

英國手工「無頂棚跑車」遇暴雨　駕駛頭戴安全帽淡定開車笑翻網

英國手工「無頂棚跑車」遇暴雨　駕駛頭戴安全帽淡定開車笑翻網

女童40％燙傷！媽接病危通知心碎 「忍劇痛復健爆哭」3年終重獲新生

女童40％燙傷！媽接病危通知心碎 「忍劇痛復健爆哭」3年終重獲新生

薔薔父女殲滅詐屋集團「主嫌重判12年半」　嗆嫌犯「詐騙還敢提告」：丟不丟人啊！

薔薔父女殲滅詐屋集團「主嫌重判12年半」　嗆嫌犯「詐騙還敢提告」：丟不丟人啊！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面