屏東拖吊委外7月1日正式上路　籲民眾改變停車習慣以免荷包失血

▲ 屏東拖吊委外7／1正式上路 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府為有效遏止違規停車，以防制交通事故發生，7月1日起委託民間業者實施屏東市區拖吊違規車輛，配合警方執法，加強違規拖吊量能，以有效排除道安潛在危險。

警方說，違規停車（含併排停車）對行駛在機慢車道的機車族影響最大，經統計2019、2020年警方在屏東市區取締各種違規停車案件，高達3萬多件，對交通安全造成重大威脅。

單靠縣警局交通隊拖吊小組現有警力執行，難以有效遏止民眾違停，因此，屏東縣政府除廣設停車位外，以「使用者付費」及「改變縣民停車習慣」的觀念，將拖吊違規車輛委託民間業者執行，以增加執法量能，其目的係為快速恢復停車秩序與停車供給，並降低駕駛人違停行為發生；搭配「路邊停車委外」及「路外平面停車場委託經營」手段，可合理反映都會區私人運具使用成本，提高大眾運輸使用度，進而有效降低違規停車案件數量。

縣警局長李文章表示，違規停車向來是警方執法重點取締項目之一，將配合交旅處與民營業者取締各項重大違規停車，針對易違規停車之時段及路段加強執法強度。並希望透過不斷執法及宣導，讓駕駛人遵行，並呼籲駕駛人多注意安全停車觀念，避免交通事故發生。

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