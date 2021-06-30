調教女王「爆乳制服」竟是男警出借　軍轉警不到1年「涉世未深」

▲▼台中男警慘被網友「出賣」，警方深感惋惜。（圖／翻自崔女推特）

記者鄧木卿／台中報導

協助拍攝網紅「調教女王」全裸照的台中林姓員警，因一時好奇心驅使犯下大錯，據了解，林員海軍軍職8年生涯，生活單純，退伍後考上警察特考班，去年7月畢業，8月獲派支援台中，任職還不到1年，該分局長官表示，林員負責校園犯罪宣導，包括網路交友、毒品等，今年1年還查獲中輟生9公克K他命，目前續在空中大學進修，積極上進，只能說涉世未深，令人惋惜。

29歲的崔女在推特（Twitter）上PO出自己在高雄市三民一分局哈爾濱派出所前拍攝的全裸照片後，引發警方震怒，後來又發現，崔女也在台中七期豪宅區的街頭拍攝，以及在摩鐵穿著警察制服拍照，經深入追查，得知拍攝者是34歲的台中林姓員警，而制服則是林員所提供的警專制服。

林員雖然協助拍攝，但不知崔女會把裸照PO上網，被依嚴重影響警譽記大過1次，考績丙等，後來又被查出之前也在台中拍過，又補記1次小過，並加強教育輔導、管考，林員目前休假中，尚未歸建保四，靜待調查結果。

警方表示，林員任職海軍單位8年後退伍，積極進取，又考上警察特考班，去年7月在保四總隊受訓期滿，8月分派到台中支援到國高中校園犯罪宣導，包括賭博、詐騙、毒品、網路交友、交通安全等，今年1月還循線在街頭逮捕1名中輟生吸毒，查獲9公克K他命。

該分局長官說，林員軍職生涯環境單純，退伍後任職警職還不到1年，如今因結交網友出狀況，只能說涉世未深，應該會從這事學到教訓。

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