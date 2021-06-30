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快訊／基隆某豪宅爆「30歲男墜樓亡」！媽叫他上班才發現

▲▼基隆某豪宅墜樓。（圖／記者郭世賢攝）

▲基隆某豪宅30日傳出墜樓意外。（圖／記者郭世賢攝）

記者郭世賢、陳羿妏／基隆報導

基隆市某豪宅今（30日）上午7時許傳出一起意外！事發當時，一名年約30歲男子從自家墜下，不幸身亡。據悉，男子母親早上原本要叫醒男子準備去上班，怎料，男子卻墜樓，倒臥在大樓圍牆內。警消獲報到場後，男子明顯身亡，現場目前已拉起封鎖線，並報請檢方相驗。至於詳細情形，仍待調查釐清。

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