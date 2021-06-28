員林市區驚見飛行傘低空飛行　「傘界林志玲」：不是我

記者白珈陽／彰化報導

彰化縣員林市民楊姓民眾26日傍晚在8樓自家陽台，驚見空中有人在玩飛行傘，事後她將拍下的影片上傳臉書，由於最近天氣不穩定，傍晚常降下大雨，加上該飛行傘玩家一度低空飛行、險些撞上建築物，不顧自身安危的行為，不禁網友為其捏了把冷汗。有網友猜測，該玩家是多年前的「飛行傘界林志玲」重出江湖，對此，「林志玲」今日出面否認該玩家是他。警方也指出，玩家另有其人，由於飛行傘的主管機關是民航局，後續將交由民航局釐清調查。

▲26日傍晚員林市區出現飛行傘玩家。（圖／翻攝自楊姓民眾臉書）

中央宣布三級警戒，要求民眾減少社交活動，近日屏東更有一對祖孫感染印度變疫株Delta病毒，大家更是不敢出門，但彰化縣員林市26日傍晚5時許，楊姓民眾竟見空中有1名飛行傘玩家，在住宅區低空飛行，由於附近建築物林立，她擔心該玩家會撞上大樓，隨後只見飛行傘利用上升氣流往一旁飛，閃過建築物，顯見技術相當嫻熟。事後楊姓民眾將影片拍下PO網，引發網友熱議。

▲該玩家於員林市區低空飛行，離建築物相當接近，具有危險性，讓網友看得心驚膽跳。（圖／翻攝自楊姓民眾臉書）

有網友分析玩家飛行路徑，研判是沿著八卦山脈一路經過員林市區往彰化或台中方向飛，因飛行技術看起來像是老手，也有網友猜測該玩家是否會是多年前高調違法飛行的「飛行傘界林志玲重出江湖」？對此，在臉書上自稱林志玲的金紙店老闆林姓男子今日出面表示，稱自己已3年沒飛，否認該玩家是他。

員林警分局表示，經查，該飛行傘玩家確實不是林男，而是1名許姓男子，由於該處並非非動力飛行傘的合法區域，已違反「民用航空法」，目前已將掌握的資料轉給民航局，將由民航局做後續處理。

▲▼ 有網友分析玩家飛行路徑，研判是沿著八卦山脈一路經過員林市區往彰化或台中方向飛。（圖／翻攝自楊姓民眾臉書）

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