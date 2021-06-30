周玉蔻鬥館長嗆「指揮中心幹的好事」　網好奇：到底有什麼把柄

▲資深媒體人周玉蔻槓上館長，但網友卻更好奇她有指揮中心「什麼把柄」。（圖／記者李毓康攝）

記者林彥臣／綜合報導

資深媒體人周玉蔻近日槓上館長陳之漢，甚至在廣播節目中嗆民進黨，如果再跟館長蹭流量就殺到底， 「疫情指揮中心幹的好事，難道我不知道嗎？」相關新聞在PTT上引發網友的討論，但是網友已經不在乎蔻館鬥誰勝誰負，而是周玉蔻手上「到底有什麼把柄」。

「館長」陳之漢日前因為大嗆資深媒體人周玉蔻是「超級大綠蛆」，以及要求民進黨把網軍側翼的「狗鍊栓好」，都引發周玉蔻的強烈不滿，因此氣憤回擊，並跟蔡英文及其幕僚喊話，「妳們以後在跟這個傢伙勾勾纏（台語），我到妳們中央黨部去，炸掉妳中央黨部。」

▲比起「蔻館鬥」，網友更關心指揮中心「幹了什麼好事」。（圖／指揮中心）



周玉蔻警告民進黨，將來任何一個人選舉的時候，敢再去跟館長來往，「林飛帆、林鶴明敢再去寫案子去上他 （館長）節目，我就把你殺到底！」疫情指揮中心幹的好事「難道我不知道嗎？」

相關新聞被轉載到PTT八卦板，被網友討論表示，「比較想聽幹了什麼好事」、「所以指揮中心到底幹了什麼好事？ 」、「指揮中心幹的好事？......水好深喔」、「扣扣姐快爆料，指揮中心到底做了什麼好事」、「 DPP九成是有把柄在COCO姊手上,屁都不敢放」、「好奇指揮中心到底有什麼把柄在她手上？她能夠以此要脅民進黨我想內幕應該很猛吧？說出來會不會動搖國本啊？」

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