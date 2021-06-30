嘉義市爭取國中小、幼兒園教職員　暑假接種「莫德納等級疫苗」

▲嘉義市爭取國中小及公私立幼兒園教職員提早接種新冠肺炎疫苗。（示意圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市為確保學校教職員身心健康，穩定校務運作及教學品質，業規劃各國中小及公私立幼兒園教職員提早接種新冠肺炎疫苗事宜，積極爭取資源以期於110學年度開學前完成相關人員疫苗接種，建立足以對抗病毒的校園環境，迎接新學年的到來。

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黃敏惠表示，教育是我們市政推動的重點項目，學校教職員在這段停課不停學的防疫期間，戮力以赴落實線上教學、生活關照及弱勢扶助等措施，幫助孩子在學期中順利完成課程的學習，不因疫情因素而使受教權受到影響，教職員們的無私奉獻令人感佩；而面對疫情仍然嚴峻的情勢，我們強烈建請中央應妥善研議學校教職員提早接種疫苗的可行方案，利用暑假期間完成相關人員的接種作業，並提供莫德納等級的疫苗，來確保教職員面對變異株時皆能產生良好的抗體反應，為教育的永續發展及早做好準備。



目前嘉義市國中小及公私幼教職員接種疫苗統計人數初步調查共計3935人，其中國中1033人、國小1970人，公私立幼兒園則有932人。每位教職員都是學校運作的重要螺絲，也是孩子接受良好教育的關鍵推手，呼籲中央應體認教育的重要性，妥善規劃疫苗接種的優先順序，提供第一線教育人員對抗病毒的必要資源。

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