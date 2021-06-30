指揮中心、農委會制定最新「市場指引」！　再祭6大重點降低疫情

記者許展溢／台北報導

台北市接連爆發市場群聚感染，從北農、環南，接著到萬大都淪陷，農委會主委陳吉仲今（30日）出席中央流行疫情指揮中心，共同公布訂定的「批發市場防疫管理措施建議指引」，呼籲各批發市場遵循，以避免群聚感染、疫情擴大。

▲北市環南市場。（圖／記者許靖騏攝）



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因應北農群聚事件，6月23日指揮中心提出「市場專案」，祭出6大防疫作為，24針對該專案宣布落實疫調、找出熱區等3細節。27日再公布「市場六大管理措施建議」，包括「人員健康管理」、「人流管制措施」、「落實相關人員手部衛生」、「個人防護裝備建議」、「環境清潔消毒」、「因應確定病例之應變措施」。

▲批發市場防疫建議指引。（圖／指揮中心提供）



指揮中心今指出，「批發市場防疫管理措施建議指引」包含以下重點防疫措施，請各批發市場遵循，以降低疫情發生：

1、人員健康管理：落實市場出入人員體溫量測、實聯制。盤點及造冊相關工作人員，落實健康狀況監測、定期篩檢及訂定健康監測計畫(包含人員名單及異常追蹤處理機制)，並鼓勵接種COVID-19疫苗。

2、人流管制措施：調整市場攤位配置及營業時段，減少市場之出入口、劃定人員動線及分流措施，管制人數總量及單位時間人數。

3、落實人員衛生行為：張貼標語、海報或透過廣播提醒顧客、從業人員等落實戴口罩及手部衛生，增加洗手設備可近性，並儘量使用非直接與顧客接觸之收付款方式。

4、個人防護裝備建議：工作人員需佩戴口罩及面罩，視需要佩戴手套或穿著防水圍裙，拋棄式口罩不可重複使用；面罩若為可重複使用者，應確實清潔消毒後重複使用。

5、環境清潔消毒：訂定環境清潔及消毒計畫，定時執行環境清潔及消毒，每天至少1次以上，並增加公共廁所衛生清潔及消毒頻率。

6、出現確定病例之應變措施：訂定包括風險對象管理、風險區域管理及營運降載措施等3大應變措施，批發市場若發生確診者，應通報主管機關，風險區域須暫停營業，並視影響程度，通知供應人及承銷人至鄰近市場交易。

▲指揮中心、農委會制定最新「市場指引」！（圖／指揮中心提供）



指揮中心表示，農委會後續將與全國各批發市場及縣市政府召開視訊說明會，並請各縣市批發市場依據公布的指引自行訂定符合實際經營樣態的防疫作業規範，確保農產品穩定供應。

指揮官陳時中透露，下一波會推出餐飲、夜市戰備整備，如平時該怎麼做等，都會一波波在接下來時間推出，各單位若能做得到，且讓指揮中心有信心，7月12日疫情持續往下狀況時，就會當作開放對象。