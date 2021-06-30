慈惠醫專一口氣買「50箱屏東芒果」　籲力挺小農「用新台幣下架」

▲慈惠醫專買50箱屏東芒果，籲各界持續力挺 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

南台灣名校慈惠醫專發起師長團購力挺屏東芒果，購買了50箱，並呼籲校友與各界持續力挺屏東芒果，多支持比較不會行銷的老農、小農與青農，至少還有數十家芒果農需要幫助。

慈惠醫專主任秘書謝國榮指出，慈惠醫專深耕南臺灣，許多農民子弟在此就讀，畢業校友都已是各界菁英，看到屏東芒果農的煎熬感同身受，呼籲各界用行動，持續力挺屏東芒果。

芒果農芳興莊園陳潔芳、村長的水果林町霙、竹源小湯叔叔江宜柔感謝慈惠的力挺，並表示，恆春半島從恆春鎮、車城鄉、獅子鄉、春日鄉、枋山鄉與枋寮鄉地區，還有許多芒果農需要幫助，懇請各界用新台幣讓芒果下架，給農民持續前進的勇氣！

陳潔芳感激地說，三級警戒前，幼保科辦「歡樂童樂趣」，嘉惠250位社區孩童，而物理治療科在屏東辦全中運時，提供選手專業守護，這次師長站出來力挺屏東芒果，只能說「有慈惠醫專真好」！

林町霙強調，三個品牌的芒果都自然熟成，加上今年久旱，芒果特別甜，現場實測屏東芒果甜度高達16.9度，屏東芒果好品質有目共睹，感激各界送愛！

竹源小湯叔叔創辦人江宜柔指出，自己是返鄉青年，過去在北部工作，發現慈惠醫專畢業生都很積極熱情，這次芒果被慈惠醫專師長買完，真的有被幫助到！

芒果農顧問黃耀寬強調，農委會主委陳吉仲說，全球目前沒有任何案例可證明，新冠肺炎會透過蔬果來傳染，因此，盼各界持續送暖到屏東，每一顆芒果，都是對芒果農最善良的守護。

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