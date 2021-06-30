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疫情害營收掉1成卻幫員工加薪！台中喜特麗還有500萬防疫基金

▲▼盡管因為疫情營收掉1成，台中喜特麗仍為員工加薪最高10%，以及500萬防疫基金。（圖／喜特麗提供）

▲盡管因為疫情營收掉1成，喜特麗總經理侯劭諺（右）仍為員工加薪最高10%，以及500萬防疫基金。（圖／喜特麗提供）

記者鄧木卿／台中報導

全國最大專業烘碗機生產品牌喜特麗公司不敵疫情和原物料的飆漲雙重衝擊，營收比去年掉了1成，但總經理侯劭諺認為，疫情雖然動盪人心，他會極力穩舵，帶領員工們度過這段風雨飄盪的時期，因此將為員工加薪，依考核和貢獻調薪3%至10%之間，而且還成立500萬元防疫基金，提供給員工無息貸款，被外界大讚真是幸福企業。

▲▼盡管因為疫情營收掉1成，台中喜特麗仍為員工加薪最高10%，以及500萬防疫基金。（圖／喜特麗提供）

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國內疫情持續三級警戒，整體大環境經濟蕭條，專營廚房電器的喜特麗公司同樣面臨新冠疫情衝擊，加上產業自去年起承受國際原物料的飆漲壓力，在雙重衝擊下，營收較去年下降一成。

▲▼盡管因為疫情營收掉1成，台中喜特麗仍為員工加薪最高10%，以及500萬防疫基金。（圖／喜特麗提供）

侯劭諺為了安穩內部員工對整體大環境的焦慮，以及彌補外勤獎金的銳減，不但逆勢調薪3%以上，表現優秀者，最高可調到10%，而且加碼準備五百萬元防疫基金，提供員工無息貸款，而且沒有限制還款時間，讓員工薪資能和以往一樣，如此才能安心工作。

▲▼盡管因為疫情營收掉1成，台中喜特麗仍為員工加薪最高10%，以及500萬防疫基金。（圖／喜特麗提供）

侯劭諺認為，公司面臨重大危難時，應挺身負起社會責任，做員工的避風港。疫情動盪人心，他會極力穩舵，帶領員工們度過這段風雨飄盪的時期。「員工才是公司的根本，大家很辛苦的養家，只要我還可以撐，我就會努力！」。

喜特麗創辦人侯振寬，出身三重，家裡有8個兄弟姐妹，父親在他9歲時就過世，年少時以為當流氓可以有酒喝有肉吃，差點誤入岐途，後來發現，幫派是一群人打一個人，因為個性義氣，他放棄這個念頭，開始到瓦斯行當學徒。

當時身形瘦小的他，每日奮力踩著三輪車，載著5百多公斤的鑄鐵瓦斯，從三重過橋到台北。出師後，到瓦斯爐業界工作，從維修學徒一路當到主管，成家後創業開設廚具店，後來研發平價好用的懸掛式烘碗機，迅速在消費者及業界間廣為流傳，經過20多年努力，如今穩坐全國最大專業烘碗機生產品牌第一名地位。

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