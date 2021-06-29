港《立場新聞》6位董事辭職　5月前投書評論文章全下架避險

▲香港網媒《立場新聞》發出公告強調會繼續堅守崗位。（圖／翻攝立場新聞臉書）

記者魏有德／綜合報導

香港《蘋果日報》遭港警國安處搜索後，發現有不少文章或評論涉及《國安法》範疇，在資金凍結的情況下，結束26年的營運。在此效應下，不少港媒也紛紛祭出避險措施，其中，網路媒體《立場新聞》便宣布，將會把今年五月份及之前刊出的博客文章、轉載文章和讀者投稿等評論文章，全部暫時下架。

《立場新聞》公告指出，為保障各支持者、作者及編採人員，減低各方風險，決定將會把今年五月份及之前刊出的博客文章、轉載文章和讀者投稿等評論文章，全部暫時下架，與作者確認繼續刊出的意願和風險後，再考慮合適安排及重新刊出。至於《立場新聞》所編採的新聞、特寫、專頁、影像，將維持不變並一直更新，繼續服務廣大讀者。

此外，公告也提到，包括余家輝、周達智、吳靄儀、何韻詩、方敏生及練乙錚在內的6名董事，也接受建議辭去職務，其餘兩位董事蔡東豪及鍾沛權留任，《立場新聞》繼續運作，一直以來的方針和編採工作不變。

同時，《立場新聞》也在五月份終止了入職半年以上員工的僱傭合約，以高於法例要求的補償額結算了年資，並以不低於原來條件簽訂新合約重新聘用。絕大部份員工留職，繼續如常工作。