南韓新冠疫情反撲！解禁前「單日新增794例」　補習班發現Delta變種

▲南韓新冠疫情在放寬防疫規定前夕反撲，英語補習班群聚感染案發現Delta變種株。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓近期新冠肺炎疫情獲得控制，原本單日新增病例維持在300至600多人之間，而政府也考慮從7月起放寬防疫政策，鬆綁5人限聚令與場所限制營業措施，卻沒想到從上周起首都圈掀起數波大型群聚感染，加上變種病毒株Delta（印度發現）肆虐，累計至少267人以上感染，而英語補習班群聚感染案，也被證實出現Delta變種株。

根據《韓聯社》報導，南韓從昨（29）日起新增病例大幅飆升，截至30日0時為止，南韓今（30）日上午8時30分共通報794起新增病例，其中境內感染為759例、境外移入為35例，僅新增1例死亡；目前共累計15萬6961例確診、2018例死亡。

確診者主要還是集中在首都圈，高達631人，其中首爾占368人、京畿道占234人、仁川占29人。

從主要群聚感染案例來看，京畿道城南市、富川市、高陽市、議政府市、仁川廣域市等5個地區的6間英語補習班的外籍教師相約前往首爾市麻浦區某餐廳聚餐，造成教師、學生、家長、餐廳從業人員累計162人確診，而在30日的調查中，又新增51名接觸者染疫，因此該案共計213人確診。

防疫當局30日證實，當中有人確定染上Delta變種株。

南韓政府預計7月1日起將實施新頒布的防疫政策，原本首爾市、京畿道將放寬限聚令，允許私人聚會人數限制為6人以內，不過隨著單日新增病例數增加，以及Delta變種株恐怕有擴散的危機，使首爾市長吳世勳在30日會議中表示，將暫時維持「5人限聚令」，而全國也同步延後一周再決定是否放寬防疫措施。

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