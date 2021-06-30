與白牌車司機共餐女果農隔7天確診　潘孟安：防堵Delta本週是關鍵

▲白牌計程車司機確診關係圖 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

枋山群聚感染再增一例，屏東縣政府30日公佈確診個案，案號「14905」53歲女果農曾與確診司機「14298」、友人「14410」一起吃麵，枋山案累計增至13人；而女果農於6月22日起居家隔離至30日確診，間隔超過一星期，顯見病毒有潛伏期，枋山案擴大匡列相關接觸者177人全數於集中檢疫所隔離。

縣長潘孟安強調，這週是疫情重要的關鍵期，請大家務必配合防疫措施，這週守住了，才有下週的防疫新生活。

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目前枋山群聚感染案13人及枋寮果農夫婦共15人中，中央流行疫情指揮中心證實有12人感染印度Delta病毒株，包含秘魯嬤孫「13332」、「13333」及司機「14298」、司機妻子「14595」、外籍看護「14594」、泡茶友人「14412」、共餐友人「14410」、乘客「14409」和其同居友人「14407」、同居友孫子「14408」，及枋寮果農夫婦「14734」、「14816」，其餘人基因定序比對結果雖尚未出爐，但中央流行疫情指揮中心研判感染同一種病毒株機率高。

現階段比較棘手的是，枋寮果農與枋山確診者都曾到過枋寮醫院，是否因此接觸感染，或是有其他感染途徑尚在釐清，但縣府團隊以篩檢站在枋寮醫院週邊築起一圈又一圈的防護，28日設置防堵第一圈的枋寮國小社區篩檢站，29日增設第二圈東海國小社區篩檢站、建興國小社區篩檢站，逐步擴大篩檢範圍，30日成立前進指揮所迅速有效處理相關防疫業務，盡力阻斷所有可能傳染鏈。

縣府的做法也受到中央流行疫情指揮中心認可，指揮官陳時中部長在今日記者會中指出，如果一圈一圈往外擴展，篩檢結果都是陰性，社區威脅就會變小。

潘孟安表示，連日來有不少揣測秘魯嬤孫的疫調不確實，他澄清，6月14日秘魯嬤孫因身體不適，由專責救護車送到枋寮醫院治療，在治療等待過程中二次採檢，才發現確診而轉送到專責醫院收治，並非採檢10小時。

縣府在秘魯嬤孫確認後，當夜立即啟動電話疫調，依當事人自述居家檢疫期間並沒有外出，都如實登載在疫調表內，絕對沒有所謂的疫調不落實，也希望外界不要再胡亂揣測，打擊第一線工作人員士氣。

新增確診枋山個案「14905」部分，衛生局疫調，6月21日曾與「14298」、「14410」一起吃麵，被擴大匡列居家隔離，最初一採陰，6月22日至26日住進防疫旅館，26日後移至集中檢疫所，但28日出現發燒症狀，二採陰轉陽30日確診。因為是在居家隔離中確診，沒有在公共場所的活動史。

縣府表示，為避免病毒傳播鏈擴散，所有的居家隔離者一律安排至集中檢疫所隔離，在隔離結束前一天會進行第二次採檢，確認陰性才會解除隔離。

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