鳳山某大樓住戶全移檢疫旅館　律師問憑什麼？高雄市搬出法條

▲高雄市政府30日的防疫記者會，公開鳳山某大樓內部環境。（圖／高雄市政府提供，下同）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄鳳山某大樓前一天發生陽性個案，市府展開清零計畫，把經過檢測的上百位住戶全送往檢疫旅館14天，遭民眾質疑做法太「蠻橫」，而律師林石猛在臉書發文轟市府做法沒有法源依據，要求「市長給個說法」，高雄市政府衛生局30日下午正式回應。

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎在防疫會議上表示：「5個人來分屬不同的家戶，這是一個很沉重的事實，但是事實就事實，所以有發生兩戶在這樣的狀況之下，我們沒有的選擇，因為一百多個人的生命健康，我們要照顧他們」。所以他引用了傳染病防治法第43條以及傳染病防治法第48條：「地方主管機關接獲通知時，應該是迅速檢驗診斷，調查傳染源或採行必要之措施，同時主管機關對於曾經與傳染病病人接觸或疑似被傳染者，得予留驗，必要時，並得令遷入指定之處所檢查，施行預防接種、投藥，管制等隔離」。

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▲高雄市政府30日防疫記者會，公布法源。

30日住在鳳山的律師林石猛在臉書發文認為：2002年大法官釋字543字解釋理由書已闡明「緊急命令之發布，雖不受憲法第二十三條所揭示法律保留原則之限制，惟仍應遵守比例原則」；他認為，國家元首頒布緊急命令，都應遵守比例原則，況且現在並未頒布緊急命令， 「不知道高雄市長將整棟大樓住戶一律強制拘束人身自由14日的法令依據是什麼？以及強制措施與比例原則是如何衡量？可以請陳市長公開給個說法？」