　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

寶山、寶二水庫蓄水逾9成　竹科甩脫減壓供水！新竹重回水情正常

▲寶山、寶二水庫蓄水率達9成　新竹地區今恢復正常水情。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲寶山、寶二水庫蓄水率已達9成，新竹地區今日起恢復正常供水。（圖／新竹縣府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

近來隨著幾波鋒面降雨，全台各地水庫陸續進帳，新竹地區寶山、寶二水庫蓄水率已達九成以上，水情明顯改善，今天（30日）上午「110年旱災經濟部災害緊急應變小組」第1次工作會議上，經濟部次長曾文生宣布新竹地區水情燈號由原本減壓供水的黃燈，恢復為水情正常，也宣告解除以往的用水管制。

上週寶山水庫與寶二水庫蓄水率已達79%，新竹科學園區、工業區及科技產業園區才獲自主節水由7%調降為5％，因寶山水庫、寶二水庫近日蓄水率已達9成，今日的警急應變工作會報中，更是直接解禁，竹科也可恢復正常用水。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過縣府也表示，有賴5月底梅雨鋒面發威助攻，新竹地區成功度過旱季，但隨著鋒面來臨，也代表時序進入汛期，接下來也得注意天氣預報，嚴防強降雨造成的水患。

▲寶山、寶二水庫蓄水率達9成　新竹地區今恢復正常水情。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲經濟部宣布，新竹地區水情燈號由原本減壓供水的黃燈，恢復為水情正常，解除管制。

縣府工務處表示，新竹縣在水情嚴峻期間，依據中央預擬劃設分區供水紅燈地區，包括竹北、新豐、湖口、寶山、竹東和芎林地區，在台灣自來水公司規劃設置臨時供水站的基礎之上，考量這些地區用水需求，因而竹北、竹東、寶山、芎林等公所共加碼增設32處臨時供水站，隨水情恢復正常，這些站點將撤除，站內儲水桶則轉為備援使用，妥善管理維護。

工務處指出，依據「新竹縣災害應變中心作業要點」規定，由於新竹縣旱象已經解除，即日起也撤除「新竹縣旱災應變工作小組」。此外，有關農業灌區二期稻作供灌，農水署桃園及石門管理處灌區、新竹管理處灌區、苗栗管理處明德灌區已於6月22日旱災中央應變中心第15次會議，決定展開節水供灌。

►星河銀「大同10人份不鏽鋼電鍋」牌子老口碑好

►寧選三色豆！苗栗移工便當2主菜曝光　他哀怨：連吃3周快便秘

►衛生所公布殘劑名單曝亮點　50網友手刀！0秒送單才有機會

►菜刀斷喉殺祖母「幫她解脫」！逆孫自首仍遭聲押　2關鍵曝光

►新竹81歲獨居婦打完AZ隔日失聯　破門驚見「沙發上斷氣」

ET快訊
iPhone 13模型機曝光！　瀏海明顯縮小
7月新制「必看15大項目」懶人包出爐！迅速掌握荷包重點
勇者嘗鮮「香菜豬血糕披薩」！他5字評價萬人讚：感謝犧牲
台北夜市微解封「為全台打頭陣」！　醫：柯P是地下指揮官
她防疫在家1個月「收卡費帳單崩潰」！　釣出整樓受災戶
快訊／祕魯祖孫、果農重疊足跡！「枋寮醫院537人」PCR出爐
獨／「1人陽性」整棟PCR+隔離！　高市府鐵腕封樓原因曝
只能出怪招！洋基投手連12次抖腳　大谷翔平笑出來
急診護理師「懷孕30週染疫」　台大緊急剖腹搶救
「放火」裸跪過程曝！青青噤聲打包行李　男友逼脫光還外流裸照

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣人悶壞了！Google、Apple數據曝「人潮回升」　在家人數降5％

環境用藥查核成果出爐！　4件含「滅蟻樂」最高可罰150萬

圖輯／疫情露曙光　龍山寺商家帶頭微解封重新開張

桃園7／2起連3天長輩打莫德納　3年齡層分批接種、79歲↑可補打

整棟住戶隔離「強迫消費」！高市府挨轟蠻橫　衛生局：有補助

快訊／台中21殘劑打到了！19914人槓龜　40快打站僅6站殘餘原因曝

台中殘劑預約網頁有Bug！名單驚見市民「重複預約成功」

新冠病毒可在無生命體存活6到9天　防疫10招避免把病毒帶回家

疫情害營收掉1成卻幫員工加薪！台中喜特麗還有500萬防疫基金

7月新制「必看15大項目」懶人包出爐！迅速掌握荷包重點

鼠薯為小禎再次獻唱「熱愛105°C的你」　教她面對荒謬提問：要視而不見XD

修但幾勒！奈良梅花鹿淡定闖紅燈 行人急擋攔不住...當地人笑：OK的

英國手工「無頂棚跑車」遇暴雨　駕駛頭戴安全帽淡定開車笑翻網

女童40％燙傷！媽接病危通知心碎 「忍劇痛復健爆哭」3年終重獲新生

薔薔父女殲滅詐屋集團「主嫌重判12年半」　嗆嫌犯「詐騙還敢提告」：丟不丟人啊！

小禎上線就問「花了多少錢」　柯震東曬「美國陽光」秒惹怒她XDD

謝承均公開告白曾莞婷！　她一看害羞回應...網敲碗：該閃婚了

阿公訪一半突倒下！羅時豐嚇壞　粉絲16歲就嫁人...大牛哥：真的還假的

一家四口美國返台隔離分住2房！　怨防疫旅館太貴：15天要10萬元

女子搭Uber不給運將確認實聯制 毆打司機怒嗆：全世界你最特別！

台灣人悶壞了！Google、Apple數據曝「人潮回升」　在家人數降5％

環境用藥查核成果出爐！　4件含「滅蟻樂」最高可罰150萬

圖輯／疫情露曙光　龍山寺商家帶頭微解封重新開張

桃園7／2起連3天長輩打莫德納　3年齡層分批接種、79歲↑可補打

整棟住戶隔離「強迫消費」！高市府挨轟蠻橫　衛生局：有補助

快訊／台中21殘劑打到了！19914人槓龜　40快打站僅6站殘餘原因曝

台中殘劑預約網頁有Bug！名單驚見市民「重複預約成功」

新冠病毒可在無生命體存活6到9天　防疫10招避免把病毒帶回家

疫情害營收掉1成卻幫員工加薪！台中喜特麗還有500萬防疫基金

7月新制「必看15大項目」懶人包出爐！迅速掌握荷包重點

台灣人悶壞了！Google、Apple數據曝「人潮回升」　在家人數降5％

環境用藥查核成果出爐！　4件含「滅蟻樂」最高可罰150萬

圖輯／疫情露曙光　龍山寺商家帶頭微解封重新開張

南韓節目灑狗血！推「離婚男女同居」真人秀　男挑逗：越線也可以

疫情害屏東彩椒「銷量暴跌七成」　男星心痛：農產品是無辜的

蔡波能被指「語言能力沒桃貴好」！二伯無奈護兒：他其實會很多單字

阿母淋到雨頭暈躺床！　貼心毛孩「抱手陪睡覺」溫暖眼神感動網

單車男路過餐廳門口　偷走2盆栽辯「回家拜拜用」

桃園7／2起連3天長輩打莫德納　3年齡層分批接種、79歲↑可補打

BMW新「2系列Coupe轎跑」將於7／8亮相　M240i直6渦輪達374匹

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

生活熱門新聞

柯粉護理師辱林靜儀引戰！美女醫PO美照回擊

寧夏夜市微解封　人潮出現了

高雄1人確診社區全隔離！網嚇超硬

屏東老年人口多　醫：疫情爆發恐大量死亡

快訊／三重「湯城廣場」某企業爆群聚　5人確診緊急匡列70人

台大學者：屏東做對2件事圍堵Delta擴散！

1個月叫40次外送　她的訂單都不超過這數字

高雄某大樓爆陽性個案　158人漏夜PCR直送檢疫旅館

女菜販居家快篩　驗出自己確診了

即／高雄鳳山某大樓驚傳陽性個案！

男友體弱進台積電累炸　她怕猝死跪求解

1招「芒果滾動式去皮」　8千人：終於會切了

醫籲「接種疫苗後3狀況」快就診

國衛院盼代工莫德納　傳Novavax也在計劃中

更多熱門

相關新聞

快訊／梅雨挹注！新竹、嘉義、台南恢復正常水情　供灌二期稻作

快訊／梅雨挹注！新竹、嘉義、台南恢復正常水情　供灌二期稻作

受惠梅雨鋒面挹注雨量，旱災經濟部災害緊急應變小組今(30)日宣佈，部分水庫已有滿庫或接近滿庫情形，決議新竹、嘉義及台南地區水情恢復正常，而農民所關心的今年度二期稻作亦將提供灌，不過苗栗、台中地區分別維持減壓供水黃燈及減量供水橙燈。

國軍清淤　曾文水庫蓄量增30萬立方公尺

國軍清淤　曾文水庫蓄量增30萬立方公尺

石門水庫綠地消失了！最新對比圖曝　蓄水率破70%

石門水庫綠地消失了！最新對比圖曝　蓄水率破70%

水啦！台南白河水庫即將「滿庫」

水啦！台南白河水庫即將「滿庫」

台南曾文等水庫總破4億萬噸大關

台南曾文等水庫總破4億萬噸大關

關鍵字：

寶二水庫寶山水庫缺水水情

讀者迴響

熱門新聞

賈永婕認了「將暫離台灣」！5月打完AZ第一劑

快訊／勞工紓困生活補貼1萬再擴大　投勞就保2萬4000元以上勞工也有份

神似羅志祥！　高職畢業裝闊少10連劈「從美魔女到大學生」

台北最美「蔦屋書店」7／18熄燈

台中7歲柔道童　住院70天不治

柔道童父剛生日「悲痛迎接噩耗」！7歲兒不治　父母在旁淚崩

抱56w進場…他曬對帳單一年暴賺到937萬

賈永婕大女兒訂便當凸槌！

爸捧著柴柴睡覺　網笑：好像請神

她被老闆性侵　自尊心縫起她的嘴

柯粉護理師辱林靜儀引戰！美女醫PO美照回擊

寧夏夜市微解封　人潮出現了

百萬網美曬「車頭燈變形照」　網一看暈了

鳳梨直播捕獲「史詩級天王大咖」加入！他嚇到道歉

高雄1人確診社區全隔離！網嚇超硬

更多

最夯影音

更多
鼠薯為小禎再次獻唱「熱愛105°C的你」　教她面對荒謬提問：要視而不見XD

鼠薯為小禎再次獻唱「熱愛105°C的你」　教她面對荒謬提問：要視而不見XD
修但幾勒！奈良梅花鹿淡定闖紅燈 行人急擋攔不住...當地人笑：OK的

修但幾勒！奈良梅花鹿淡定闖紅燈 行人急擋攔不住...當地人笑：OK的

英國手工「無頂棚跑車」遇暴雨　駕駛頭戴安全帽淡定開車笑翻網

英國手工「無頂棚跑車」遇暴雨　駕駛頭戴安全帽淡定開車笑翻網

女童40％燙傷！媽接病危通知心碎 「忍劇痛復健爆哭」3年終重獲新生

女童40％燙傷！媽接病危通知心碎 「忍劇痛復健爆哭」3年終重獲新生

薔薔父女殲滅詐屋集團「主嫌重判12年半」　嗆嫌犯「詐騙還敢提告」：丟不丟人啊！

薔薔父女殲滅詐屋集團「主嫌重判12年半」　嗆嫌犯「詐騙還敢提告」：丟不丟人啊！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面