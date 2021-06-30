寶山、寶二水庫蓄水逾9成　竹科甩脫減壓供水！新竹重回水情正常

▲寶山、寶二水庫蓄水率已達9成，新竹地區今日起恢復正常供水。（圖／新竹縣府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

近來隨著幾波鋒面降雨，全台各地水庫陸續進帳，新竹地區寶山、寶二水庫蓄水率已達九成以上，水情明顯改善，今天（30日）上午「110年旱災經濟部災害緊急應變小組」第1次工作會議上，經濟部次長曾文生宣布新竹地區水情燈號由原本減壓供水的黃燈，恢復為水情正常，也宣告解除以往的用水管制。

上週寶山水庫與寶二水庫蓄水率已達79%，新竹科學園區、工業區及科技產業園區才獲自主節水由7%調降為5％，因寶山水庫、寶二水庫近日蓄水率已達9成，今日的警急應變工作會報中，更是直接解禁，竹科也可恢復正常用水。

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不過縣府也表示，有賴5月底梅雨鋒面發威助攻，新竹地區成功度過旱季，但隨著鋒面來臨，也代表時序進入汛期，接下來也得注意天氣預報，嚴防強降雨造成的水患。

▲經濟部宣布，新竹地區水情燈號由原本減壓供水的黃燈，恢復為水情正常，解除管制。

縣府工務處表示，新竹縣在水情嚴峻期間，依據中央預擬劃設分區供水紅燈地區，包括竹北、新豐、湖口、寶山、竹東和芎林地區，在台灣自來水公司規劃設置臨時供水站的基礎之上，考量這些地區用水需求，因而竹北、竹東、寶山、芎林等公所共加碼增設32處臨時供水站，隨水情恢復正常，這些站點將撤除，站內儲水桶則轉為備援使用，妥善管理維護。

工務處指出，依據「新竹縣災害應變中心作業要點」規定，由於新竹縣旱象已經解除，即日起也撤除「新竹縣旱災應變工作小組」。此外，有關農業灌區二期稻作供灌，農水署桃園及石門管理處灌區、新竹管理處灌區、苗栗管理處明德灌區已於6月22日旱災中央應變中心第15次會議，決定展開節水供灌。

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