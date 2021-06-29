讚！台南白河水庫即將「滿庫」　4水庫總水量4億1744萬噸

▲台南因梅雨鋒面影響連日降雨，台南水庫持續進水，台南4座水庫總蓄水量達4億1744萬噸，其中白河水庫即將「滿庫」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南因梅雨鋒面及西南氣流影響連日降雨，台南水庫持續進水，29日上午9時止，南化水庫蓄水量9189萬噸，達滿水位，曾文水庫蓄水量25343萬噸，烏山頭水庫6086萬噸、白河水庫1126萬噸，台南4座水庫總蓄水量達4億1744萬噸，如持續降雨，白河水庫將繼南化水庫之後即將「滿庫」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2021年台南市曾文水庫5月30日蓄水量約為1830萬噸（蓄水率約3％）、南化水庫蓄水量約為717萬噸（蓄水率約7％），所幸梅雨鋒面及西南氣流帶來降雨，截至6月29日上午9時止，曾文水庫蓄水量為25343萬噸（蓄水率約49.7％），南化水庫蓄水量為9189萬噸（蓄水率約100％）已滿水位自然溢流，再加上烏山頭水庫6086萬噸（蓄水量777.5％）、白河水庫1126萬噸（蓄水量96％），4座水庫合計蓄水量4億1744萬噸，其中白河水庫蓄水量96％即將滿庫，如持續降雨進水，將是南化水庫之外，第2個即將滿庫的台南地區水庫。

28日台南地區各水庫集水區降雨分別是：曾文水庫43.7mm、烏山頭水庫29.2mm、南化水庫47.5mm、白河水庫45.8mm，降雨情況尚可，台南市水情雖因近期的梅雨鋒面挹注已漸紓緩，估計今年二期作供溉應可執行，惟要完全解決台南水情，水庫總蓄水量至少需要5億萬噸以上。黃偉哲市長籲請市民朋友面對極端氣候，仍需持續撙節用水，養成日常生活中可以隨手節水的好習慣；另外台南市安平、虎尾寮、仁德、官田、柳營、安南水資源回收中心每日總計可提供16800噸放流水，可提供灑水、澆灌、沖洗等次級用途，歡迎市民朋友自由前往取用。

「大同10人份不鏽鋼電鍋」星河銀色