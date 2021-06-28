無視Delta入侵...東港鐵皮屋6人群聚拉K　只有1人戴口罩

▲東港警分局東港派出所所長吳東儒、警員孫從維查獲王男拉k還群聚 。（圖／民眾提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港鎮船頭路某處鐵皮屋停放多台自小客車，東港警方巡邏經過，發現可疑，入內查看發現王姓男子等6人相處一室，王男持有K他命，其中5人未戴口罩，疑為群聚拉K，依傳染病防治法告發，群聚部分每人6萬元起跳，未戴口罩部分3000元起跳，另採尿送驗。這場群聚至少噴飛37萬元以上。

東港警分局東港派出所所長吳東儒、警員孫從維2員，於6月27日0時許執行擴大臨檢勤務，在東港鎮船頭路某處鐵皮屋外，發現停放多輛自小客車，員警直覺可疑隨即下車查看，所長在門口就聞到濃厚的K他命味道，經入內後發現共有6名男子，僅1人配戴口罩，已違反未配戴口罩且室內不得5人以上群聚之事實，另現場查扣K他命3小包、K盤及分裝袋，員警隨即將6人帶返所採尿送驗。

▲k他命。

警方表示，現場發現26歲王姓男子持有K他命3小包、K盤1個及分裝袋1只，王男另與24歲劉男、32歲鄭男等3人一起吸食K他命、另3人否認吸食，員警將6人全部採集尿液送驗；另違反傳染病防治法部分，依規定開立舉發通知書，送請衛生局裁處。



分局長林文煜呼籲，縣內新冠狀肺炎疫情持續升溫，連日來皆有民眾確診，非必要應避免外出，並切勿群聚及從事不法行為。另於疫情期間警察對於治安、交通工作不會鬆懈，呼籲民眾如發現可疑人、事、物，請立即與警方聯絡，共同打擊不法。

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