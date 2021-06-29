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警花5千元享受「女王調教」　配合度高再約無料...被記大過下場慘

▲▼台中一名員警花了5000元享受調教女王虐待快感，不料因為裸照PO上網，害他遭殃。（圖／翻自崔女推特）

▲▼台中一名員警花了5000元享受調教女王虐待快感，不料因為裸照PO上網，害他遭殃。（圖／翻自崔女推特）

記者鄧木卿／台中報導

近日在網路上爆紅的崔姓「調教女王」，已被台中警方依妨害風化罪嫌送辦，協助拍攝者傳出是現職男友林姓員警，據了解，2人並非男女朋友，是林員在網路搜尋結識崔女，在好奇心驅使下，第一次花了5000多元享受被虐感覺，由於配合度高，深獲女王歡心，第二次相約便沒有付錢，豈料，崔女竟私下將自己裸照PO上網，害得林員被記大過，考績丙等，恐斷送自己前程。

▲▼台中一名員警花了5000元享受調教女王虐待快感，不料因為裸照PO上網，害他遭殃。（圖／翻自崔女推特）

29歲的崔女27日在推特（Twitter）上PO出自己在高雄市三民一分局哈爾濱派出所前拍攝的全裸照片，由於照片明顯在派出所前拍攝，引起警方震怒，經深入追查，不但查出崔女身分，還得知拍攝者是34歲的台中林姓員警，而且不只在高雄拍，也在台中市七期豪宅區的街頭拍。

▲▼台中一名員警花了5000元享受調教女王虐待快感，不料因為裸照PO上網，害他遭殃。（圖／翻自崔女推特）

台中警方昨天傳喚崔女到案說明，崔女坦承不諱，而且供稱是自己決定把全裸照PO上推特，林員並不知情，崔女後來依妨害風化、侮辱公署罪嫌函送法辦，至於林員，雖然未涉刑責，但嚴重影響警譽，被記大過1次，考績丙等，並加強教育輔導、管考，人已歸建保四。

▲▼台中一名員警花了5000元享受調教女王虐待快感，不料因為裸照PO上網，害他遭殃。（圖／翻自崔女推特）

林員原是保四總隊員警，去年8月借調支援台中警方，負責查緝校園毒品，據了解，林員並沒有女友，純粹是上網結識崔女，在好奇心驅使下，2人相約碰面，林員付了5000多元，享受被崔女「調教」的快感，林員還主動拿出自己就讀警專時制服讓崔女穿，「課程」結束後，林員還幫忙在台中街頭和燒肉店前拍裸照。

林員食髓知味，幾天後又約出崔女，這次更加大膽，選擇到高雄市的派出所前拍攝，不料，崔女私下把裸照PO上網，讓他意外遭殃，不但被記1次大過，考績丙等，此事不但讓他成為警界熱門話題，恐怕也影響他大好前程。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來
 

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