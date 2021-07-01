她雨中濕透揮手攔警車「我車沒油了」　寶特瓶神救援

▲枋寮警分局枋山分駐所所長林彥宏、警員林彥丞協助古女駕車順利返家 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

牡丹鄉古姓女子，冒著大雨駕駛自小客車欲從枋山返家，不知油箱汽油用盡，停於路旁，不知如何是好，看到枋寮警分局員警巡邏到來，趕緊揮手求助，警方載著全身淋濕的她到加油站買油，解決她窘境，讓她很感動，一再向警方道謝。

枋寮警分局枋山分駐所所長林彥宏、警員林彥丞於日前執行巡邏勤務時，巡至轄區台一線約449.5公里處時，發現一位民眾向巡邏車猛揮手，兩人立刻上前關切。

經警方了解，古小姐原本欲從枋山駕車返回牡丹鄉石門老家，因途中開到半路沒油只好先將該車停於路邊，但當日雨勢滂沱，她只好將車輛停放路旁，不知該如何是好，看到巡邏車前來，趕緊向巡邏車招手求助。

員警看到她全身濕透，請她趕快上車，並載至鄰近之加油站買油後返程協助，當車發動的剎那，她滿滿感動，一再道謝。

分局長簡彥匡對於所長林彥宏及其同仁於勤務中熱心助人的態度表達肯定，並呼籲遊客，行車前應檢視車輛狀況、補充油料、水箱水及檢查輪胎胎紋狀況，更應時時注意車子儀表有無正常運作，駕駛中如遇車輛故障拋錨或發生交通事故，應立即開啟警示燈並擺放三角警示牌，並撥打110由警方到場協助處理，以維護自身及其他用路人安全。

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