前科男耍詐「一人分飾兩角」　衰外送員「代墊貨款」慘噴2000元

▲北市邱男利用外送平台LALAMOVE墊付服務，竟一人分飾兩角向外送員詐取2000元現金。（圖／記者彭懷玉攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市邱姓男子利用外送平台LALAMOVE「代購代付」服務，導致林姓外送員接了「墊付2000元」訂單。邱向外送員承諾，抵達現場後會請收件人取貨且運費由收件人支付，當林姓外送員將貨送到目的地，卻發現聯繫不到人，驚覺上當遭騙憤而報警。士林法院依詐欺罪判處邱男拘役40日，易科罰金4萬元、犯罪所得2000元沒收。

外送平台LALAMOVE為了擴大市場，比起Ubereats、熊貓等外送平台多了一項服務，消費者可以不用先付錢，由外送員代墊款項，一次最多2000元。

有詐欺前科的邱男利用該項服務，去年5月28日凌晨0時23分許，透過LALAMOVE送出須由外送員先行墊付2000元的訂單。

林姓外送員不疑接單，孰不知已掉入邱男「一人分飾兩角」騙局。接單後林立刻撥打電話給邱男訂單上留下的聯繫門號，進一步向邱男確認相關資訊。邱男在電話內承諾，當貨到現場後，會有收件人取貨且運費也會由收件人支付。

對此，林姓外送員先到邱男提供的北市某處地址，此時邱男則佯裝「出貨人」將貨交給他並收2000元。收到貨物的林按照邱指定的新北市地址，當他抵達現場時，又收到邱表示要更換運送地址訊息；沒想到當他再度抵達後，卻發現並沒有邱男所稱的「買家」，立刻撥打電話卻無法聯繫上邱男，當下驚覺受騙，便到警局報案。

邱男審理時坦承不諱，法官勘驗林姓外送員提供的APP派件單、託運單及手機簡訊對話內容、認定邱男犯詐欺取財罪嫌，士林地院依詐欺罪判處邱男拘役40日，易科罰金4萬元，2000元宣告沒收。可上訴。

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