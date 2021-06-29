WFH小心！男月噴2.4萬吃外送「暴肥100公斤」　嚴重呼吸中止釀禍

▲小李生活大受影響。（圖／翻攝自微博）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

WFH狂點外送小心猛爆增肥！大陸西安一名李姓男子迷上叫外送後，為了「不虧自己的嘴」一天要點5、6次，平均一個月外送叫餐就花費他5000多元人民幣（約新台幣2萬2000元），體重迅速暴增至180公斤。過肥後除了走幾步路就喘，睡覺還因嚴重睡眠呼吸中止差點喪命。

陸媒稱李姓男子為小李，他月均外送餐點要花5578元人民幣（約新台幣2萬4000元），買的盡是雞排、炸機、蓋飯、牛肉麵和牛肉拌飯等，他說想到什麼吃什麼，因為「不能虧了自己的嘴」。

小李說自己一天點5、6次外送，已經點出了心得，有鑑於外送平台只要用戶點多了就不再給優惠的規定，他會美團、餓了嗎兩大平台輪流點。由於小李平常工作都坐著，加上大吃不忌口，每個月至少要長10公斤，久而久之，180公斤的小李，體重就重達190公斤。

▲▼衣服穿9XL都難以套進去，小李終於決定求醫。（圖／翻攝自微博）

滿身橫肉為小李帶來沉重負荷，除了走路全身的肉都在顫動，只要走個幾十不就會累得喘不過去，腰部也因為沉重壓力而疼痛不堪，基本上已經無法正常生活，衣服必須穿網購平台最大號的9XL，穿衣服和穿鞋仍困難重重，洗澡時也無法彎腰洗下半身，搭高鐵乘飛機都要訂好幾個座位，連安全帶都要用加長版。更嚴重的問題發生在睡覺時，小李說睡覺總覺得「堵」，經常會把自己憋醒，之後求醫才明白是嚴重的睡眠呼吸中止症。

儘管之前多次參加減肥營，小李的體重仍像一顆彈力球，立刻就又反彈回升，無奈之後只能尋求醫師幫忙解決。醫師做腹腔鏡進行袖狀胃切除手術，縮小小李的胃部，讓他以後進食的份量大幅減少，也能幫他省下大筆大筆的外送費。

小李說他很懷念以前90公斤的自己，也想透過長年曲折痛苦的減肥經歷，以自身為鏡告誡所有人，暴飲暴食百害而無一利，適量進食就好。