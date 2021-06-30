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台灣代表隊奪國際青少年機器人世界盃冠軍　議員媽與有榮焉

▲▼台灣代表隊勇奪國際青少年機器人世界盃冠軍。（圖／議員王欣儀研究室提供）

▲台灣代表隊勇奪國際青少年機器人世界盃冠軍。（圖／議員王欣儀研究室提供）

記者陳家祥／台北報導

每年暑假吸引全球高手展開激烈角逐的國際青少年機器人世界盃RoboCup，2021年賽事在28日落幕，今年首次改採線上賽方式舉行，代表台灣參加Soccer Simulation組的「Reset」及「Apex」2隊，從全球39支隊伍脫穎而出，勇奪總冠軍、聯隊賽冠軍及最佳影片獎等三項殊榮，成功為台灣爭光。

本次為國爭光的隊伍由就讀國立台北護理健康大學的蘇寄屏及就讀國立清華大學的高志奇擔任教練，帶領由台北市私立復興實驗高級中學梁峻瑋Ben、Taipei American School的Thomas Tseng及台北市立大安高級工業職業學校蔡皓夫等三位同學組成的「Reset」拿下雙料世界冠軍，以及由Taipei American School的Ethan Chen Han Yao、Taipei American School的Dorothy Si-Jhen Chou、台北市立大安高級工業職業學校高奕湋等三位同學組成的「Apex」，拿下最佳影片獎，雙雙取得佳績。

今年因疫情的影響無法舉辦實體競賽，首次改以線上賽方式進行，且增加許多新的賽制與規則，使得選手們需要從頭設計比賽程式，重新規劃戰術，甚至需要撰寫論文並錄製影片介紹團隊研究的成果，在面臨這樣的挑戰能取得如此佳績要歸功於選手們夜以繼日的努力。

教練蘇寄屏表示，團隊平常每週訓練超過十個小時，即使這次賽前因疫情改採遠距授課，選手們依然拿出最積極的態度準備比賽，且這一週比賽的每一天選手們都準時上線討論當日的策略，並從下午五點練習到晚上十點，就連平日也不例外，我認為選手們這樣勤學苦練的精神正是本次競賽的致勝關鍵。

其中，拿下世界冠軍的隊伍「Reset」隊長梁峻瑋，正是台北市議員王欣儀的兒子，身為單親媽媽一路支持陪伴兒子從小六到高二征戰RoboCup 機器人世界盃比賽。

王欣儀說，在視訊頒獎典禮上，聽到宣布「First place : Team Reset from Taiwan」，真的很激動興奮，在險峻的疫情中，難得有振奮人心、台灣之光的好消息。

王欣儀也非常感謝2位優秀的教練，6位參賽的青少年選手也都十分認真努力，投入許多時間研發練習。雖然一邊要忙學校線上上課、考期末考，一邊還要配合國際時間線上比賽，但還是全力以赴做到，期待台灣的機器人教育能繼續在全球舞台發光發熱。

▲▼台灣代表隊勇奪國際青少年機器人世界盃冠軍。（圖／議員王欣儀研究室提供）

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