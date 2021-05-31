里民父肺炎過世⋯竟被當新冠確診「要當天火化」　王欣儀批中央草草了事

▲台北市議員王欣儀。（圖／記者袁茵翻攝）



記者袁茵／台北報導

指揮中心30日搞烏龍，將確診死亡個案勾稽錯誤並公佈，誤把確診者當成死亡，衍伸出活人接電話、重新調整死亡人數事情。不過台北市議員王欣儀爆，接到里長陳情，里民父親因為一般肺炎過世，卻被誤當新冠肺炎確診者，要求遺體當日火化，被王欣儀阻止後才阻止此事，「如果沒有釐清清楚，就要草草了事直接推去火化了，這讓家屬情何以堪？」

台北市議員王欣儀31日表示，接獲文山區華興里陳峙穎里長陳情稱，有民眾焦急來電說「我爸爸剛過世，醫院說新冠肺炎篩檢為『陰性』，是『一般肺炎』過世，但之後卻又接到健康服務中心通知爸爸是『陽性』，家屬要被匡列、疫調隔離，遺體要當日火化！」里長覺得實在太驚駭，因此趕緊找王欣儀，阻止其往生者遺體被火化。

王欣儀說，幸好先請殯葬處暫緩火化處理待確認清楚，再跟醫院、健康中心、衛生局釐清後，得知往生者確定是「一般肺炎過世」並非法定傳染疾病，因此無需立即火化。只是為什麼會發生如此烏龍？據了解，是因為中央的通報登錄系統在整合時發生問題，因此讓醫院根本還未登錄上傳的資料，在衛生局健康中心看到的資料卻呈現「新冠肺炎確診」。

王欣儀質疑，中央除了在處理疫苗上無法符合民眾期待，又在基本的電子通報系統出問題，這樣的中央疫情指揮中心怎能讓人民安心？幸好在查明「正確死因」之前，她已先立即擋下遺體火化，否則豈不讓往生者死得不明不白、家屬無法送葬？

王欣儀痛批，中央政府系統一再出包，是要民眾如何相信政府的公信力？要求北市府應立即向中央反映，查明是否還有類似烏龍個案？未來要如何改進，避免同樣事情再次發生？此外，若民眾遭遇此類似事件，政府也應提供相關查詢機制、管道，協助處理，而不是讓家屬哀痛之餘還要一直碰壁、求助無門。