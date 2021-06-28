中央別再黑箱！王欣儀籲：公開施打疫苗的官員名單

▲北市議員王欣儀。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

台灣疫苗數量嚴重不足，台北市議員王欣儀表示，排在接種第2順位的「維持防疫體系運作之中央及地方官員」已打完逾10萬人，面對外界質疑，中央政府卻以「個資法」為由不公開；她呼籲中央，別再閃躲迴避，至少比照台北市提供回覆的維持防疫體系運作之中央官員造冊公布，讓全民得以檢驗。

王欣儀指出，在疫苗嚴重不足下，許多民眾連猶如中樂透機率的最後一瓶「殘劑」都登記爆滿，只為求一絲希望。許多高危險群的人，如醫護的同住家人、每天在醫院照顧病患的體制外看護、公車及計程車駕駛、家有三胎以上的家長等，每天都仍活在恐懼與壓力當中，還輪不到接種疫苗。

而感染後容易產生嚴重併發症或導致死亡的65歲以上長者，卻排在第八類！即便等下一波7月疫苗開打，台北市的可能排序也只輪到72歲以上的長者。

王欣儀指出，「維持防疫體系運作之中央及地方官員」卻可以排在第二類施打，不僅包括行政院顧問丁怡銘，據立委鄭麗文6/23表示，施打人數更已從9萬增加至13.9萬人。

王欣儀質疑，到底是哪些人數龐大的官員重要到可以在第二順位接種？面對民眾的憤怒與質疑，中央政府卻遲遲以「個資法」為由，不肯公開透明公佈回應，黑箱作業與背後的考量，民眾完全沒有「知的權利」，完全違反民主自由國家的精神。

王欣儀舉例，日前要求北市府提供「維持防疫體系運作之地方政府重要官員」施打新冠疫苗的造冊名單，以理由、工作單位、科室職稱提供，沒有所謂「個資」問題，但至少就可以此推估、比對出這些人是否應列入優先施打？有無浮濫現象？

北市府身為首都，提供的造冊是204位，就算直接乘以23個縣市，地方官員施打數量也不過4千多人，難道中央官員就施打了十幾萬人？

王欣儀呼籲中央，別再閃躲迴避了！至少比照台北市提供回覆的維持防疫體系運作之中央官員造冊公布，讓全民得以檢驗，否則就是坐實黑箱有鬼、隱藏特權、見不得人。