彰化診所出包！沒核對名冊就打疫苗　衛生局長兩度道歉

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣今天連續6天零確診，累計確診人數有267人，但在南彰化1間診所發生一起施打疫苗偷跑成功，今天下午在防疫記者會上，衛生局長葉彥伯兩度道歉，並保證只要有預約一定能施打，同時建議診所務必先比對名冊、請民眾先下載填寫施打疫苗意願書，簡化流程。

▲彰化縣連續6天零確診。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

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▲衛生局長葉彥伯說明。

今天下午3點彰化縣政府召開彰化縣防疫說明記者會，會後針對民眾提出的問題指出，昨(21)日南彰化有一家診所，她的家人依照預約名冊指示前往排隊施打，沒想到診所卻沒有先核對名單，輪到她家人要施打卻沒有疫苗，只能下午再一次前往，葉彥伯今天在記者會上道歉。

葉彥伯指出，經查該診所昨天早上有32人接種，都是要有預約才能施打，沒想到該診所人員先用口頭，沒有先核對名冊，就對前往施打民眾施打疫苗，這種作法是不對的，也要診所往後必須要先核對名冊、民眾配合下載施打疫苗意願書，也可以減少名冊比對的時間。

▲彰化縣自今日起開放查詢接種疫苗進度。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美今天在會中指出，第三輪符合預約資格之簡訊，已經開始發送，收到簡訊民眾即可預約登記，至7/22(今)中午12點截止。施打期間為7/23(五)-7/29(四)，預約制上路，彰化縣特別加開夜診，讓白天上班的鄉親，在下班後可以順路去施打疫苗，接獲簡訊但沒有完成預約者將自動加入下一次簡訊通知名單。

另外衛生局開放查詢縣民接種疫苗之接種紀錄，可上彰化縣流行疫情指揮中心COVID-19費疫苗接錄查詢，鍵入身分證號碼，即可查詢已接種時間和接種疫苗種類。

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