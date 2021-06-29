俄羅斯6成民眾不願打國產疫苗　完整接種率僅11%！慘輸美國一大截

▲俄羅斯是全球最早推出新冠疫苗的國家，圖為總統普丁。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

除了世界4大主流疫苗──輝瑞、莫德納、AZ與嬌生外，俄羅斯國產疫苗「衛星-V」（Sputnik V）早在2020年8月就搶先開始接種，是世界上第一款批准使用的新冠疫苗，而俄羅斯完整接種率迄今仍僅11%，遠不及美國的46%與英國的48%。近期一項調查顯示，有6成以上俄國民眾不願意接種國產Sputnik V疫苗。

據美國CNN報導，獨立民調機構Levada-Center上個月公布一項調查顯示，有62%的俄羅斯民眾不願意接種Sputnik V疫苗。社會人類學家、俄羅斯國家經濟和公共管理總統學院研究員Alexandra Arkhipova表示，許多人認為疫苗接種過程沒有明確與透明的資訊，因此不得不尋找繞過這個系統的方法，「人們對政治與醫療機構的信心出現危機。」

▲調查顯示，俄羅斯民眾多數對國產疫苗「衛星-V」（Sputnik V）不太有信心。（圖／路透）

報導指出，俄羅斯媒體充斥著民眾購買非法偽造的疫苗接種證明，以規避施打的新聞報導，在俄國網路社交媒體與加密通訊APP「Telegram」上出售假證書的賣家相當普遍，價格則取決於買家想要實體證書或是要將接種紀錄上傳到國家登記資料庫。Arkhipova說，人們總覺得政府官員在撒謊或強迫他們接種疫苗，隱瞞疫苗的真相，這導致民眾購買偽造接種證明，在道德感上仍感覺是正確的。

報導提到，莫斯科當局上周宣布新政，截至7月15日前，從餐飲、住宿與交通等服務業的業者須有60%的員工至少接種一劑疫苗，從本質上來看，幾乎是強迫特定公民別無選擇地去接種疫苗，但克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）堅稱，疫苗接種仍是自願的，「如果在莫斯科服務業工作就得接種，如果決定不打疫苗，那就必須停止在服務業工作，或去其他地區找工作。」

根據官方數據，截至28日，俄羅斯累計將近542萬8000人確診新冠肺炎，死亡人數超過13.3萬人，但CNN表示，真實數據可能要高出許多，因為俄羅斯死於新冠肺炎的認定標準並不寬鬆。此外，目前全俄羅斯有2300萬人至少接種一劑疫苗，約有1670萬人已完整接種，約占1.46億總人口的11%。

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