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高雄地檢署偕三大協會整合資源　規劃紓困方案助司法保護對象

▲高雄地檢署結合三大協會資源協助司保對象緊急紓困 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲檢察長莊榮松、理事長羅守蓁、主任委員陳義成、主任委員陳保合共同為個案自產物資代言行銷 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

全國仍持續三級警戒狀態，法務部部長蔡清祥指示應全力協助受保護管束人、更生人、馨生人，渡過此次疫情，除主動協助申請行政院紓困補助外，高雄地檢署更結合三大協會，主動規劃受保護管束人等短期緊急紓困方案，給予協助。

▲高雄地檢署結合三大協會資源協助司保對象緊急紓困 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲檢察長莊榮松頒發急難救助金予因疫情生活陷入困境個案 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

為落實法務部指示抗疫以「加快」、「加強」、「加碼」為核心原則，高雄地檢署觀護人室積極規劃紓困方案，短期目標包含致贈因疫情導致生活及工作陷入困境之個案急難救助金6000元、就業扶助金3000元；長遠目標期待能形成司法保護對象自給自足供需圈，利用彼此供給面與需求面的網絡關係，一方面增加因疫情受影響商家之銷售收入，另一方面提供弱勢者之生活維持及補貼。此外，也提供防疫包，發放日常用品及其他類防疫物資關懷司法保護對象，預計陪伴超過700位個案共同度過疫情困境。

▲高雄地檢署結合三大協會資源協助司保對象緊急紓困 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲檢察長莊榮松頒發防疫包予因疫情生活陷入困境個案。（圖／記者洪靖宜翻攝）

為達成司法保護紓困目標，高雄地檢署於29日上午將個案自產的物資展示於第二辦公室門口，由檢察長莊榮松、高雄市榮觀協進會理事長羅守蓁、更保高雄分會主任委員陳義成、犯保高雄分會主任委員陳保合共同代言行銷。物資內容物為個案自營的雞蛋、堅果、香腸及臘肉等食品，除利用社會資源購買轉贈予急需紓者外，莊檢察長於活動中更極力呼籲署內同仁一起或向外宣傳並大力團購，提升個案業績銷量，協助渡過難關。

此外，莊檢察長、羅理事長以及2位陳主委致贈急難救助金及就業扶助金給予急需紓困個案，除了立即協助其因疫情面臨之生活困頓之外，也期盼能透過此活動，吸引更多社會資源挹注，共同為弱勢之司法保護對象提供另一條紓困道路。

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