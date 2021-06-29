日本前財務大臣「打完首劑疫苗」8天後　確診新冠肺炎

▲額賀福志郎接種完第一劑疫苗後確診。（示意圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

日本自民黨眾議員、前財務大臣額賀福志郎確診新冠肺炎，根據日媒消息指出，他在20日接種了第一劑新冠疫苗，結果26日出現低燒症狀，28日PCR結果呈現陽性，成為日本第15名確診的國會議員。

根據《每日新聞》報導，現年77歲的額賀福志郎20日在茨城縣行方市師打首劑疫苗，之後出現輕微倦怠感等輕微副作用。沒想到他卻在26日出現低燒的症狀，27日觀察過後，28日在東京都內的醫院進行PCR檢測，結果呈現陽性，目前正住院治療。

NHK統計指出，目前日本新冠疫苗接種率持續低迷，全國第一劑的施打率為22.06％，完整接種的比例僅10.84％。此外，高齡長者施打過一次的接種率約49％；施打過2次的接種率逾15％，高齡者染疫比例在下降中，但年輕人染疫情形有增加趨勢。

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