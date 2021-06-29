疫苗挨轟打太慢！　周玉蔻開炮指揮中心：跳脫官僚思維僵局

▲周玉蔻在直播發毒誓。（圖／翻攝直播）



記者蔡文鈴／綜合報導

國內新冠疫情確診死亡率高於世界平均值，又面臨變種病毒株的侵襲，外界質疑「疫苗打太慢」，前副總統陳建仁也透過臉書呼籲，因盡速提升疫苗覆蓋率。對此，一項被視為「親綠」的資深媒體人周玉蔻也在臉書開炮，指揮中心有必要跳出官僚思維僵局。

陳建仁認為，求人不如求己，各國都積極推動疫苗的自主研發量產，並在第二期臨床試驗確認有效性和安全性後，為了考慮緊急時效性，都在第三期臨床試驗進行中，就給予緊急使用授權，以期盡快提升疫苗涵蓋率，與病毒的變異進行時間競賽。

周玉蔻29日在臉書表示，陳建仁前副總統説了，加速施打疫苗，是當務之急！「我同意汪浩的建議，中央疫情指揮中心應該用彈性調整接種對象分類，變通、智慧及促進地方政府競爭壓力等方法，以超速度完成疫苗施種覆蓋率！指揮中心有必要跳出官僚思維僵局！」

指揮官陳時中於下午記者會說明，一開始在6/15也打了大概18萬劑，打疫苗速度快慢有各種不同情境，以前打疫苗發生不良事件時就會有一段時間出現疫苗猶疑期，這段時間報導出的施打疫苗後死亡或不良事件，都會引發優先施打的高齡者的擔憂。

陳時中表示，未來年輕族群開始施打疫苗後，發生不良反應事件會變低、施打數目也會變高，不過打疫苗只要出現任何事件都會發生「疫苗猶疑」，只是猶疑解釋跟認知的時間會拖很長、很難控制，會盡量跟國民說明這件事情，「打疫苗不管是對自己或社會都是一件很好的事情」。