感謝疫苗援助！綠營民代攜手本土企業　回贈美日駐台人員啤酒口罩

▲為感謝疫苗援助，綠營民代攜手本土企業，回贈美日駐台人員啤酒、口罩。（圖／趙天麟辦公室提供）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情肆虐，美國、日本相繼援助台灣數百萬計疫苗，本土企業掌門精釀啤酒、上好生醫科技29日透過民進黨立委趙天麟等人，分別於高雄、台北兩地向美國在台協會（AIT）與日本台灣交流協會捐贈啤酒及口罩等物資，盼以實際行動回應友邦義舉。

為感謝美、日等國在台灣遭逢困境時及時馳援，掌門精釀啤酒、上好生醫科技透過趙天麟、民進黨高雄市議員林智鴻、民進黨台北市議員阮昭雄、民進黨新北市議員何博文、張志豪等人，29日分別於高雄、台北兩地同步捐贈啤酒及口罩給美、日駐台人員。

其中，高雄場由趙天麟、林智鴻為代表，各別向美國在台協會高雄分處、日本台灣交流協會高雄事務所捐出精釀啤酒5箱、口罩1箱，分別由美國在台協會高雄分處處長禹道瑞、日本台灣交流協會高雄事務所所長加藤英次出面受贈

台北場則由阮昭雄、何博文、張志豪及掌門精釀啤酒品牌總監蔡維德為代表，向日台交流協會捐出啤酒10箱及口罩1箱，並由日台交流協會首席副代表星野光明受贈。

▲高雄場由趙天麟代表捐出精釀啤酒5箱、口罩1箱。（圖／趙天麟辦公室提供）



趙天麟表示，在去年國際疫情初始之際，台灣曾援助口罩等防疫物資給美、日等國，如今台灣有急迫需要，美、日也相繼對我伸出援手，這種民主同盟間的堅實友情令人無比感動。

趙天麟指出，早從2005年美國遭逢卡崔娜颶風開始、2009年台灣碰上莫拉克颱風，再到2011年日本發生311大地震等，台、美、日三方始終延續著危難互助的情誼，這樣的國際夥伴對台灣來說彌足珍貴。

阮昭雄則說，當台灣在取得疫苗上面臨困難時，日本政府兩度迅速伸出援手，令人動容，希望透過此次回贈台灣在地啤酒與台日友好口罩，能夠傳達台灣人的謝意，未來台灣會繼續加油，並且全力精進疫苗和醫療物資的生產，期待在不遠的未來也能夠回饋給友邦，與各國保持互助。

台灣本土疫情升溫後，日本政府率先對我伸出援手，在6月4日將124萬劑AZ疫苗運抵台灣，美國3位聯邦參議員達克沃絲、蘇利文及昆斯也在6月6日訪台時，宣布將捐贈台灣75萬劑莫德納疫苗。

隨後，美國更將捐贈台灣到疫苗加碼為250萬劑，日本外相茂木敏充也在6月25日宣布，將再捐助台灣100萬劑AZ疫苗，總計美、日兩國宣布捐贈給台灣的疫苗，已經多達474萬劑。

▼台北場由阮昭雄等人代表捐出啤酒10箱及口罩1箱。（圖／趙天麟辦公室提供）



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