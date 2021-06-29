長照機構女染疫1傳3　妹妹、媽媽、爸爸都確診！一家人足跡曝光

記者莊智勝／新竹報導

中央流行疫情指揮中心今（29日）宣布，全台新增54例本土病例，其中新竹縣新增4例，縣長楊文科下午召開疫情記者會，表示新增的4案案號分別為14811、14812、14813、14837，其中3例為C長照機構確診個案14355之家人，另一例則是B醫療機構C樓層之住院病患，經採檢第5次後才陰轉陽確診；此外，新竹縣今也新增2例死亡。

▲楊文科下午召開疫情記者會。（圖／翻攝縣長楊文科臉書直播，下同）

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楊文科指出，今新增的4案中，14811、14812、14837為先前C長照機構確診個案的妹妹、媽媽及爸爸，3人因有與確診患者的接觸史，因此於26日當天主動前往社區篩檢站篩檢，當時妹妹及媽媽快篩陽性、PCR採檢後確診，立即收治隔離治療；而爸爸雖然快篩為陰，但因家人確診，因此進行PCR採檢，最終也呈現陽性染疫；這3例匡列接觸者16人，其中9人居家隔離、3人自主健康管理、4人自主健康監測。

楊文科表示，該3例曾有公共長所活動史，24日曾到竹東鎮東寧路鴻宇美式炸雞、能安藥局、埔心街OK超商等，雖有全程佩戴口罩，但仍請足跡重疊的民眾多加留意。

楊文科指出，今新竹縣新增2例死亡個案，分別為70多歲、80搓歲男性，均為長照機構住民，本身有慢性病史。

另一方面，新竹縣今新增的第4例為案14813，該案為本國籍50多歲男性，居住在竹東鎮，是B醫療機構C樓病房住民，先前曾四度配合醫療機構進行PCR採檢，結果均為陰性，不料27日開始出現發燒、咳嗽等症狀，經第五度採檢後，由陰轉陽確診，當即就地收治於醫院隔離治療；該案共匡列住院病患、護理、清潔人員等接觸者共51人，由於患者長期住院，因此沒有公共場所活動史。