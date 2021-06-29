北市衛生局：「醫院董事」丁守中符合第一類規定　無法對振興醫院開罰

▲前立委丁守中。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

前國民黨立委丁守中日前坦承，在振興醫院接種AZ疫苗，台北市副市長黃珊珊28日表示，丁守中等人在2月份就造冊，理由為醫院董事，屬於醫院非醫事人員，要請示中央為何接受健保卡註記。不過，台北市衛生局29日下午受訪時指出，第一類優先接種對象，包括醫事人員、醫事機構的非醫事人員，醫院董事符合此規定，因此無法對振興醫院開罰。

針對丁守中在振興醫院接種AZ疫苗，黃珊珊28日於防疫記者會中表示，的確查到丁守中在2月份就造冊，理由是丁守中為「醫院董事」，所以屬於醫院非醫事人員，且有上傳到中央NIIS 系統；為慎重起見，北市府還是會請示中央。

不過，北市衛生局29日受訪時表示，第一類接種疫苗對象，分別包括具有執業登記醫事人員，以及醫事機構的非醫事人員，因此「醫院董事」這個身份符合該定義，無法對振興醫院開罰。

另外，關於台北市議員許淑華表示，振興醫院從3月22日起開始配合施打疫苗，到6月24日為止總共施打5556劑，目前已知醫事相關人員共接種3134劑，剩下的2422劑打的是非醫事人員。對此，北市衛生局指出，第一類優先接種對象就包括醫事人員、醫事機構的非醫事人員，若要清查就是將名單逐一比對民眾身份、職業，但在疫情期間，希望能讓有限人力運用於刀口上，以防疫為優先。