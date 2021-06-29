獨／女賊白天闖美濃民宅偷1萬8　印尼女移工痛哭：我弟等錢辦婚禮

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市美濃發生一起住宅偷竊案件，讓原本相信治安的民眾，開始動搖信心！因為一名身型壯碩的婦人在大白天闖進他們家民宅，偷走了裡頭一名外籍移工的1萬8千元，這名女外籍移工是哭慘了，因為這筆錢是遠在印尼弟弟的結婚費用，現在這間民宅老闆為了要幫移工討公道，公布監視器畫面，要大家幫忙指認。

▲高雄市美濃12日發生一起住宅竊案，被害人家屬公布監視器畫面請大家緝兇 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起偷竊案件發生在純樸的美濃地區，一名身形壯碩戴著口罩的婦人在12日上午8點多，趁著一名外籍女移工出門買東西，只剩一下一名高齡長者在睡覺的時候，闖入住宅偷竊，結果外籍女移工放在皮包裡頭的薪水1萬8千元被偷走，這名女移工趕緊打電話給雇主「阿姨，我的錢不見了」，雇主才趕緊幫忙報案。

調閱監視器後發現，這名女竊賊真得非常大膽，高齡長者在房間裡睡覺，她也敢闖進房間裡頭搜刮，完全無視高齡長者，她在住宅裡頭上下找來找去，整個犯案過程大約4分多鐘就離開，但是報案之後到現在已經過了半個多月，警方還是找不到竊賊，讓這名女移工是相當心急又傷心，因為這筆錢是要給遠在印尼的弟弟結婚費用。

被害人家屬覺得靠警察沒有「破案希望」，所以將偷竊影片放到網路上，希望透過大家的幫忙來全民緝兇，被害人家屬表示：「靠警察抓真的很難，所以po上網去看看有沒有辦法，大家幫我尋找看看，就光看那個體型，若是當初警察要是積極一點喔，調路口監視器，憑她的穿著，應該就⋯」。

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