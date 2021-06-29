　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／女賊白天闖美濃民宅偷1萬8　印尼女移工痛哭：我弟等錢辦婚禮

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市美濃發生一起住宅偷竊案件，讓原本相信治安的民眾，開始動搖信心！因為一名身型壯碩的婦人在大白天闖進他們家民宅，偷走了裡頭一名外籍移工的1萬8千元，這名女外籍移工是哭慘了，因為這筆錢是遠在印尼弟弟的結婚費用，現在這間民宅老闆為了要幫移工討公道，公布監視器畫面，要大家幫忙指認。

▲高雄市美濃12日發生一起住宅竊案，被害人家屬公布監視器畫面請大家緝兇 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市美濃12日發生一起住宅竊案，被害人家屬公布監視器畫面請大家緝兇 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起偷竊案件發生在純樸的美濃地區，一名身形壯碩戴著口罩的婦人在12日上午8點多，趁著一名外籍女移工出門買東西，只剩一下一名高齡長者在睡覺的時候，闖入住宅偷竊，結果外籍女移工放在皮包裡頭的薪水1萬8千元被偷走，這名女移工趕緊打電話給雇主「阿姨，我的錢不見了」，雇主才趕緊幫忙報案。

▲高雄市美濃12日發生一起住宅竊案，被害人家屬公布監視器畫面請大家緝兇 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

調閱監視器後發現，這名女竊賊真得非常大膽，高齡長者在房間裡睡覺，她也敢闖進房間裡頭搜刮，完全無視高齡長者，她在住宅裡頭上下找來找去，整個犯案過程大約4分多鐘就離開，但是報案之後到現在已經過了半個多月，警方還是找不到竊賊，讓這名女移工是相當心急又傷心，因為這筆錢是要給遠在印尼的弟弟結婚費用。

被害人家屬覺得靠警察沒有「破案希望」，所以將偷竊影片放到網路上，希望透過大家的幫忙來全民緝兇，被害人家屬表示：「靠警察抓真的很難，所以po上網去看看有沒有辦法，大家幫我尋找看看，就光看那個體型，若是當初警察要是積極一點喔，調路口監視器，憑她的穿著，應該就⋯」。

女孩想要的都在這

【相關新聞閱讀】

獨／旗山警揪自己人酒駕！「九條好漢」睡路中　8個月前才喝花酒

快訊／大樓變電箱突炸裂　保全滿臉血走出門驚喊：救救我

妻悲發千字文護仁武染疫夫！打臉恩主公誤診癌末　3度回診未篩檢

勇消救火慘被700℃高溫油泥淋身　40％燒傷曝光...網落淚不捨

快訊／義大醫院2度幫藍營前立委「特權」接種　高市衛生局說話了

快訊／單挑陳其邁！真試試看「特權打疫苗」　張顯耀電話一接就掛

快訊／真的試試看！張顯耀特權打疫苗　陳其邁「深夜有動作了」

ET快訊
鴻海、台積電可做「BNT採購談判」　陳時中曝最新進度
快訊／新北今增22「中和最多+5」　各行政區染疫人數公布
7／12降級有望？　陳時中鬆口！解封指引準備中
快訊／台中人按爆滑鼠搶殘劑　市府官網5hrs「點擊破200萬
快訊／雨彈再往北「5縣市大雨特報」　南高屏下到發霉！
LIVE／新北＋22！創三級警戒新低　侯友宜最新說明
北市搶先「微解封」夜市！　陳時中回應了
新增17起疫苗接種後死亡！　解剖44起「死因曝光」2人待釐清
快訊／屏東果農染Delta！足跡重疊白牌車司機乘客　枋寮醫院
長照機構女染疫1傳3　妹妹、媽媽、爸爸都確診！一家人足跡曝光
近4分之1染疫者「出現新症狀」！　美最大規模Covid後遺症
疫苗混打！感染科權威「1點中肯打臉」：當初質疑三期的呢？
五月天捐66台呼吸器又悄捐台南100萬！　善行曝光網全暖哭
BNT、莫德納有長久免疫？　張上淳回應了
本土Delta病例累計10例！秘魯祖孫「同班機38人」檢驗結
未滿9歲童「染疫後變重症」！　最新病況曝光
快訊／視察Delta防疫　蘇貞昌下午趕赴屏東楓港、枋山
屏東Delta群聚累計14人　匡列171人採檢出爐！
快訊／不只打工族有1萬可領　投勞保2萬4000元勞工以上也有
台南祖孫三代8確診　基因序列結果公布
新竹縣+4累積破百人！南部屏東+1例　1張圖看本土確診狀況
枋寮果農「太太也確診」　陳時中曝原因
Delta群聚擴大！枋寮果農案14734確定染變異株　太太也
今增54例本土「新北22例最多」　各縣市分佈曝光！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

我爸失聯2天了！警破門「阿北躺地36小時」　緊急送醫

獨／女賊白天闖美濃民宅偷1萬8　印尼女移工痛哭：我弟等錢辦婚禮

高雄女高中生自家頂樓墜落亡…家屬悲痛欲絕　相驗結果出爐

粉絲追蹤暴增！爆乳女王做完筆錄　狂發23張Cosplay「造福賤狗」

薔薔父女殲滅「假買屋真詐財」集團　首腦判12年！她霸氣32字回應

屏東狼「控制不住就想摸胸」2小時襲4女　女業務嚇到空掉

悲歌！彰化孝子染疫姑、母也確診　失能父沒人顧轉送護理之家

6對男女藏三重養生館「偷偷連結」 警突襲稽查目睹驚人一幕

國道休旅車換車道失控撞護欄　空翻6圈畫面曝！母子命大輕傷

「東亞照明」遭掏空　中國電器女董座周麗真二審遭判9年

阿公訪一半突倒下！羅時豐嚇壞　粉絲16歲就嫁人...大牛哥：真的還假的

不用衛生紙！她分享6種替代方案「上完廁所用小方巾擦拭更乾淨」

老公見「辣妻脫浴袍」露詭異笑容　下秒被抓頭髮壓制！眼神超怨念

取餐問進度...外送員遭嗆你怎樣 「你的單我最後給」和店家釀衝突

遊客請離開！民眾闖北海岸觀浪　金山區公所「每日巡邏」驅趕遊客

鼠薯.春風私訊C羅慘遭忽略..偷譙：很壞餒QQ　小禎笑爛「是不是追蹤到雲林西螺了XD」

網紅實測「直視男友6秒會被親」　對方盯臉看超久冷回：快去卸妝

王子深夜發文「告別鄧麗欣」　3年姐弟戀終結：新的旅程一切安好

太投入！2人在家裡大跳性感舞蹈 下秒抓錯距離「抬腳飛踢友」笑翻

王思佳正面剛「要假大家就來假」　爆錄影遇到某女星..要遞小本本惹XD

我爸失聯2天了！警破門「阿北躺地36小時」　緊急送醫

獨／女賊白天闖美濃民宅偷1萬8　印尼女移工痛哭：我弟等錢辦婚禮

高雄女高中生自家頂樓墜落亡…家屬悲痛欲絕　相驗結果出爐

粉絲追蹤暴增！爆乳女王做完筆錄　狂發23張Cosplay「造福賤狗」

薔薔父女殲滅「假買屋真詐財」集團　首腦判12年！她霸氣32字回應

屏東狼「控制不住就想摸胸」2小時襲4女　女業務嚇到空掉

悲歌！彰化孝子染疫姑、母也確診　失能父沒人顧轉送護理之家

6對男女藏三重養生館「偷偷連結」 警突襲稽查目睹驚人一幕

國道休旅車換車道失控撞護欄　空翻6圈畫面曝！母子命大輕傷

「東亞照明」遭掏空　中國電器女董座周麗真二審遭判9年

智慧鏡頭競爭激烈　夏普子公司康達智讓渡旗下鏡頭廠

鴻海、台積電可做「BNT採購談判」　陳時中曝最新進度：雙方都滿意

韓職首例！因2例確診取消2場比賽　前一天剛宣布擴大進場

快訊／新北今增22「中和最多＋5」　各行政區染疫人數公布

我爸失聯2天了！警破門「阿北躺地36小時」　緊急送醫

開吃了！超商「芋頭季」登場　爆餡芋泥泡芙、金沙芋泥三明治都有

五檔小潑猴！HONDA 新年式「MONKEY 125」鑰匙可遙控＆乘坐品質↑

宅家仙女肌／夏季防曬攻略指南　「這樣挑」曬不黑也曬不老

7／12降級有望？　陳時中鬆口：解封指引準備中

打疫苗速度變慢！陳時中曝原因：發生不良事件就會出現「猶疑期」

花蓮離奇車禍！　白車「神右轉」　騎上鋼索車頭翹45度

社會熱門新聞

快訊／7樓墜下！高雄「應屆畢業」女高中生亡

惡意裁員、不給加班費　陳昭榮遭控慣老闆拗員工

33種調教項目表曝　爆乳裸拍妹：碰女王膝蓋以上是大忌

高雄女高中生自家頂樓墜落亡　相驗結果出爐

爆乳女王做完筆錄狂發23照：造福賤狗

桃園歇業火鍋店12男女開趴　最高罰360萬

女搭Uber實聯制拒給看　再暴打司機

即／屏東「Delta接觸史」逃逸2移工在雲林採檢結果出爐

爆乳女王三點黑星露出！掌鏡人「警察身份」遭起底

獨／雲林阿北「自我解封」公園開喝

快訊／冒雨騎單車上國道慘死　性別難辨

前獅子會長足跡+三級警戒　新莊餐廳苦撐2個月倒了

6對男女藏養生館「偷偷連結」 警目睹驚人一幕

枋山、枋寮傳確診　枋寮醫院再關2天

更多熱門

相關新聞

簡訊實聯制發功！高雄仁武群聚24hrs匡列312人

簡訊實聯制發功！高雄仁武群聚24hrs匡列312人

簡訊實聯制自5月19日推出後，民眾進出店家只要掃瞄QR Code，就能協助疫情調查，但卻傳出有地方政府疫調人員反應，對確診者足跡幫助有限。對此，高雄市衛生局駁斥此傳聞，並舉仁武家庭群聚案為例，就是靠相關實聯制在24小時內匡列312人。

高雄女高中生自家頂樓墜落亡　相驗結果出爐

高雄女高中生自家頂樓墜落亡　相驗結果出爐

屏東狼「控制不住就想摸胸」2小時襲4女

屏東狼「控制不住就想摸胸」2小時襲4女

高雄250家餐廳「美食優惠攻略」一次看

高雄250家餐廳「美食優惠攻略」一次看

肯定高雄防疫南漂　通緝犯無罩搭車曝光了　

肯定高雄防疫南漂　通緝犯無罩搭車曝光了　

關鍵字：

高雄旗山美濃住宅竊案移工結婚印尼

讀者迴響

熱門新聞

搶莫德納授權在台量產　台灣備戰疫苗2策略曝光

一家四口美國返台　怨防疫旅館分房睡太貴

即／關聯找到了！祕魯Delta嬤上救護車前與鄰交談

6天跑7間旅館！「中壢旅宿王」職業曝光

柯文哲再「逆時中」率先解封夜市

印度神童三度預言成真？再揭5大關鍵時間點

「5種男人」別碰，寧願單身也要躲

通勤人潮增多！他酸「公司不會不見」網嘆：工作會

男友體弱進台積電累炸　她怕猝死跪求解

快訊／再增8死！今日本土54例「三級警戒以來新低」

7／12「微解封」機率？指揮中心：按疫情監測、調整

女友搭太魯閣號倖存疑劈腿　真相逆轉

謝承均公開告白曾莞婷！網友猛敲碗：該閃婚了

機場肉球！3天出不了澎湖癱地睡

古娃娃鏟肉20Kg「XL→M號」菜單曝！

更多

最夯影音

更多
阿公訪一半突倒下！羅時豐嚇壞　粉絲16歲就嫁人...大牛哥：真的還假的

阿公訪一半突倒下！羅時豐嚇壞　粉絲16歲就嫁人...大牛哥：真的還假的
不用衛生紙！她分享6種替代方案「上完廁所用小方巾擦拭更乾淨」

不用衛生紙！她分享6種替代方案「上完廁所用小方巾擦拭更乾淨」

老公見「辣妻脫浴袍」露詭異笑容　下秒被抓頭髮壓制！眼神超怨念

老公見「辣妻脫浴袍」露詭異笑容　下秒被抓頭髮壓制！眼神超怨念

取餐問進度...外送員遭嗆你怎樣 「你的單我最後給」和店家釀衝突

取餐問進度...外送員遭嗆你怎樣 「你的單我最後給」和店家釀衝突

遊客請離開！民眾闖北海岸觀浪　金山區公所「每日巡邏」驅趕遊客

遊客請離開！民眾闖北海岸觀浪　金山區公所「每日巡邏」驅趕遊客

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面