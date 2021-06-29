獨／高雄發大財！滿街飄千元鈔　警「數到抽筋」狂噴：阿娘喂　

記者吳奕靖／高雄報導

大把鈔票竟然滿街飛舞？高雄市兩名員警在巡邏過程，根本不敢相信自己眼前看到的景像，因為一堆鈔票在路上飛，員警立刻把錢收起來，第一時間還以為是玩具鈔票，但是清點之後，張張都是真的，讓從警快40年的老巡佐也忍不住驚嘆：「阿娘喂！」

▲高雄市苓雅分局2名員警在巡邏過程當中，發現一堆鈔票在眼前飛 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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12日下午1點半左右，2名員警巡邏到苓雅區正言路64巷的地方，就發現眼前一堆紙張在飛，還以為是紙屑，但沒想到卻是一張張白花花的鈔票，而且還不是假鈔，所以員警才趕緊把一張張的鈔票撿起來，仔細清點超過4萬元，而且還在現場找尋，就怕有所遺漏。

▲高雄市苓雅分局2名員警在巡邏過程當中，發現路上都是錢 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

員警將這些鈔票帶回去派出所，立刻引發騷動，因為大家在無線電回報當中聽見，都以為在開玩笑，懷疑是假鈔，就連派出所長方哲雄也衝出辦公室看個仔細，這才發現「是真的」，因為他一開始還覺得是「大富翁」的紙鈔，結果卻是真的，連從警39年，明年就要退休的巡佐也說，自己是第一次在街上撿到這麼多白花花的千元鈔票。

截至目前皆無失主認領，拾得物依規定已陳送分局並於網路上公告，福德路派出所提醒若有民眾在苓雅區遺失鈔票，請在辦公時間備妥相關證件及證明至苓雅分局偵查隊認領。

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