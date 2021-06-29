屏東狼「控制不住就想摸胸」2小時襲4女　女業務嚇到空掉

▲盧男2小時內對4女子襲胸 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄一名盧姓男子在今年4月晚間像發狂一般，2個小時之內4度襲胸，造成被害人精神受到極度驚嚇，其中一名在被襲胸之後，還不時拍胸，感覺嫌犯在他身上留下什麼不明物體，而警方在5月3日將他逮捕之後，他還說出自己也犯下另外3起案件，甚至還到屏東車站偷拍女子裙底風光，讓高雄地檢署罕見用《性騷擾防治法》聲押獲准，盧男也被起訴。

22歲的盧姓男子於今年4月13日晚上8點多，在高雄市鼓山區凹子底公園內尾隨落單女子，跟了幾分鐘，突然伸手摸了女子胸部後落跑；沒幾分鐘，盧男又在博愛一路巷弄內，對另一名女子襲胸。盧男得逞後，不到1小時後又在鼓山區及三民區附近見到另2名女生獨自一人，突然從背後強抱並伸手襲胸，犯案後立即逃逸。

4月26日下午3點多，盧男在三民區松江街一帶出沒，鎖定一名女子準備上車時，他靠近拉住車門不讓女子上車，再伸手摸被害女的胸部後逃離，造成女子精神受到極大驚嚇，原本要去談業務的她，無法集中精神，甚至都覺得對方在她身上留下不明物體。

▲盧男2小時內對4女子襲胸 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

警方受理報案後，發現4名被性騷擾的女子年紀從20歲到60歲，三民一分局3日循線將他逮捕到案，盧男到案後坦承犯行，更被查出他曾在4月21日，就因在屏東火車站偷拍女生女生被逮，落網之後表示「我就是控制不住，我不清楚自己精神狀況如何，但就是好想襲擊女性胸部，所以騎車亂繞，隨機看到女性就下手」。

經過審理，檢察官將他依照性騷擾防治法第25條起訴，意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為親吻、擁抱，或觸摸臀部、胸部或其他身體隱私處之行為，處2年以下有期徒刑或拘役或科新台幣10萬元以下罰金，同時請求法官分別論處4次罪行。