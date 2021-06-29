7月打國產「確定夢碎」？　他分析：總統先說不打、EUA延後審解套

▲高端疫苗EUA審查將延後。（示意圖／路透社）



記者蔡文鈴／台北報導

總統蔡英文先前曾表示，國產疫苗7月上路是目標；然而，食藥署在6月28日證實，高端疫苗申請EUA因技術性資料未齊全，將延後審查。對此，資深媒體人黃暐瀚分析，蔡英文先在受訪時表示不打，接著食藥署出面表示EUA需延後審查，為七月打國產疫苗解套。

黃暐瀚表示，早在6月21日，當蔡總統接受電視專訪時說：「七月施打國產疫苗只是目標」之後，七月打國產這件事，就已經知道是沒有了。而食藥署長吳秀梅昨天說，因為高端缺少相關技術性資料，需實驗室重做數據，恐要等到七月底才能審查「緊急使用授權 EUA」。也就是說「七月底供應第一波國產疫苗」的這個目標，確定破局。

黃暐瀚指出，根據美麗島電子報的民調，儘管沒有三期試驗，甚至沒有依照美國審查疫苗的公開標準（具名投票＋全程直播），台灣依舊有大約10%的民眾，願意施打國產疫苗。這個數字可以說「高」！都不照標準，還敢打？真的愛台灣，但也可以說「低」。

黃暐瀚認為，照總統的支持度與基本盤，只剩10%？那代表有至少20%，甚至30%的支持者，也不認同現在國產疫苗的「闖關態勢」。所以，總統直接調整，先上電視說不打，再有一堆國際期待國產疫苗的訊息，最後由食藥署出面拍板，七月底才審EUA，直接為七月底施打國產疫苗解套。

黃暐瀚說，隨著國際疫苗陸續進到台灣的數量增多，台灣民眾施打國產疫苗的「比例」也就會跟著降低。未來怎麼發展，還不知道，但總之，七月打國產疫苗的「夢」，確定是夢碎了。